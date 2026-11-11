Samsung hat eine Methode patentiert, wie zukünftige Galaxy-Watch-Modelle das gefährliche viszerale Bauchfett präziser messen können sollen. Dabei soll ein Ultrabreitband-Radar statt des bisher bekannten BIA-Sensors zum Einsatz kommen. Laut Robert-Koch-Institut hat jede:r dritte Erwachsene in Deutschland einen deutlich erhöhten Bauchumfang. Das kann ein Indiz für zu viel inneres Bauchfett sein. Allerdings können auch Normalgewichtige von dem gefährlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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