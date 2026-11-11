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Die XRP Prognose steht nach einer turbulenten Nacht vor einem neuen Belastungstest. XRP fiel am Mittwochmorgen auf rund 1,06 Dollar und hat in sieben Tagen etwa 16 Prozent verloren. Auslöser waren überraschend hohe US-Inflationsdaten. Trotzdem setzen so viele Trader wie seit einem Jahr nicht mehr mit Hebel auf steigende Kurse, während Fondsanleger Millionen aus den XRP-ETFs abziehen. Wer behält für die XRP Prognose recht, die Optimisten am Terminmarkt oder die Anleger, die gerade aussteigen?

XRP Prognose nach dem Inflationsschock zwischen 1,00 und 1,16 Dollar

Der Druck kam am Dienstag aus Washington. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren nur 0,3 Prozent, und am Markt rückt nun eher eine Zinserhöhung der US-Notenbank in den Blick. Laut crypto.news rutschte XRP daraufhin binnen 24 Stunden um mehr als 3 Prozent auf 1,06 Dollar.

Am Terminmarkt zeigt sich dagegen Zuversicht. Wie CryptoTicker berichtet, erreichte die kumulierte Funding Rate auf Binance über 30 Tage rund 0,18 Prozent, den höchsten Wert seit Oktober 2025, obwohl die Spot-ETFs laut SoSoValue am Dienstag netto 7,62 Millionen Dollar verloren. Für eine freundliche XRP Prognose müsste der Kurs zuerst 1,10 Dollar zurückerobern, als starkes Szenario gilt 1,16 Dollar. Bricht dagegen das Tagestief bei 1,034 Dollar, rückt die Marke von 1,00 Dollar näher.

Für die XRP Prognose zählt aber auch ein Risiko, das kein Chart zeigt. Der Angreifer hinter dem Börsen-Hack vom 29. Oktober verschob in der Nacht weitere 33,46 Millionen XRP und hat rund 87 Prozent der Beute weitergeleitet. Gleichzeitig ist XRP rund 67 Milliarden Dollar wert, sodass schon die Rückkehr zum Hoch vom 4. November bei 1,27 Dollar rund 13,5 Milliarden Dollar frisches Kapital bräuchte. Wer heute einsteigt, braucht Geduld und muss seine Coins oft einer Börse anvertrauen, die selbst zum Ziel werden kann.

XRP Prognose unter Druck, Großinvestoren setzen auf Pepetos Börse vor dem Binance-Debüt

Genau dieses Risiko reicht weit über jede XRP Prognose hinaus und beschäftigt derzeit auch große Investoren. Auf einer verwahrenden Börse hält das Unternehmen die Schlüssel, und ein einziger Angriff kann im schlimmsten Fall alle Konten gleichzeitig einfrieren. Deshalb haben Großinvestoren Pepeto unterstützt, einen Memecoin mit Handelswerkzeugen auf Basis moderner KI, dessen Börse jeden Coin in der Wallet seines Besitzers lässt.

PepetoSwap arbeitet nicht verwahrend, jeder Tausch wird also direkt aus der eigenen Wallet des Traders signiert, und kein Betreiber hält jemals Kundengelder. Ein privates Relay verbirgt die Orders vor Bots, die sonst vor ihnen handeln würden, und die Tauschgebühr liegt bei 0,00 Prozent. Ein Tausch über 40.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 120 Dollar und auf PancakeSwap rund 100 Dollar, während auf PepetoSwap nur die Netzwerkgebühr anfällt. Neben der Börse entstehen eine Bridge und ein KI-Risikoscanner, die Community-Mitglieder und Großinvestoren bereits in einem privaten Test nutzen.

Ein wichtiges Argument für die Sicherheit liefert die Prüfung durch SolidProof, denn die Auditoren haben den gesamten Code des Tokens geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Der Presale hat inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und lief selbst in einem Monat weiter, in dem XRP etwa ein Fünftel seines Kurses verlor. Aktuell kostet der Token 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe wird teurer, wer wartet, zahlt also mehr für denselben Einstieg.

Jedes Werkzeug der Plattform läuft über den Pepeto-Token, dessen Angebot von 420 Billionen Stück niemals wächst. Jeder Trader, der 120 Dollar Gebühren spart und danach wiederkommt, kann so neue Nachfrage auf ein festes Angebot bringen. Das nahende Binance-Listing wäre der Tag, an dem ein offener Markt diesen Token zum ersten Mal bewertet, und wer heute zum Presale-Preis einsteigt, könnte von genau dieser ersten Bewertung am stärksten profitieren.

Fazit

Während Verkäufer den XRP-Kurs in sieben Tagen um 16 Prozent drückten, kauften Anleger bei Pepeto weiter. Die XRP Prognose bietet einen schmalen Puffer bis 1,00 Dollar und ein Kursziel, das mehr als 13 Milliarden Dollar neues Kapital braucht. Pepeto bietet dagegen eine nicht verwahrende Börse im Test und einen Token, den noch kein offener Markt bewertet hat. Jede Presale-Stufe endet mit ihrem Timer oder Ziel, und die heutige ist günstiger als jede folgende. Ist sie geschlossen, ist dieser Preis vorbei, und ein Tag des Wartens kann bedeuten, für dieselben Token mehr zu zahlen. Die größten Gewinne im Kryptomarkt gingen stets an Käufer, die an dem Tag zugriffen, an dem ihnen der niedrigste Preis angeboten wurde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach den US-Inflationsdaten aus?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig angespannt. XRP notiert bei rund 1,06 Dollar, über 1,10 Dollar wäre eine Erholung möglich, unter 1,034 Dollar droht ein Test von 1,00 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof auditierter Memecoin mit der nicht verwahrenden Börse PepetoSwap. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.