Die Partnerschaften umfassen die Bereiche Wirkstoffforschung, klinische Forschung sowie Präventions- und Reproduktionsgesundheit

Einführung eines "AI Clinician Framework" und einer vertrauenswürdigen Forschungsumgebung für Gesundheits- und Genomdaten

Vier Whitepapers befassen sich mit Genomik, Therapeutika, Fertilität und Wearable-Technologien

Neue Programme unterstützen Innovatoren und Unternehmer im Gesundheitsbereich

Mehr als 17.300 Besucher aus 85 Ländern sowie 130 Referenten in 45 Vortragsveranstaltungen

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, ging der Abu Dhabi Future Health Summit 2026 mit Vereinbarungen und Initiativen zu Ende, die die Bereiche Wirkstoffforschung, klinische Forschung, Präventiv- und Reproduktionsmedizin sowie Forschungs- und Unternehmerprogramme umfassen, die die Zusammenarbeit über den Gipfel hinaus aufrechterhalten werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111209221/de/

The Summit is the annual flagship gathering of Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi, curated and convened by the Department of Health Abu Dhabi (DoH) together with Founding Partners PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi (IHLAD) and Mubadala Bio.

Der vom 20. bis 22. Oktober stattfindende Gipfel zog mehr als 17.300 Besucher aus 85 Ländern an. Er brachte führende Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen, Forscher, politische Entscheidungsträger, Investoren und Innovatoren zusammen, um die praktischen Schritte zu erörtern, die erforderlich sind, um wissenschaftliche Fortschritte mit der Gesundheitsversorgung zu verknüpfen und die Fähigkeiten zur Erkennung von Risiken sowie zu frühzeitigem Eingreifen zu stärken.

Der Gipfel ist die jährliche Leitveranstaltung von "Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi", die vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi (DoH) gemeinsam mit den Gründungspartnern PureHealth, M42, dem Institute for Healthier Living Abu Dhabi (IHLAD) und Mubadala Bio organisiert und ausgerichtet wird.

I. E. Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi, erklärte: "Die Ergebnisse des Gipfels spiegeln die Fähigkeit Abu Dhabis wider, wissenschaftliches, klinisches und regulatorisches Fachwissen im Hinblick auf gemeinsame Gesundheitsprioritäten zu bündeln und dieses Fachwissen durch Partnerschaften und Programme zu vernetzen, die den Fortschritt das ganze Jahr über vorantreiben. Unsere Aufgabe besteht darin, Forschern, Gesundheitsdienstleistern und Innovatoren die Entwicklung und Bewertung von Lösungen zu ermöglichen und dabei die für deren verantwortungsvolle Anwendung erforderlichen Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die angekündigten Vereinbarungen, Veröffentlichungen und Programme bauen wir die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit weiter aus, die der Prävention dienen und die Versorgung im Einklang mit den Bedürfnissen von Einzelpersonen und Gemeinschaften verbessern."

Partnerschaften zur Förderung der Wirkstoffforschung und der klinischen Forschung

Während des Gipfels unterzeichnete das Gesundheitsministerium (DoH) eine Vereinbarung mit Isomorphic Labs zur Förderung der KI-gestützten Wirkstoffforschung sowie eine Vereinbarung mit AstraZeneca und der Cleveland Clinic Abu Dhabi zur Ausweitung der klinischen Forschung, wobei bis 2030 bis zu 30 klinische Studien vorgesehen sind. Diese Vereinbarungen fördern die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Life-Science-Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen und ermöglichen es, Forschungsideen zu entwickeln sowie deren potenzielle Anwendungen in klinischen Umgebungen zu untersuchen und zu bewerten. Das DoH stellte zudem sein "AI Clinician Framework" vor, um die Forschung zu lenken und die Grundlagen für die künftige Regulierung der autonomen klinischen Praxis mit KI zu schaffen. Darüber hinaus wurde eine "Trusted Research Environment" ins Leben gerufen, die die Forschung unter Verwendung von Gesundheits- und Genomdaten in einer sicheren Umgebung ermöglicht.

Diese Initiativen bauen auf der Dateninfrastruktur, der klinischen Expertise und den regulatorischen Kapazitäten Abu Dhabis auf, um die Forschung und die verantwortungsvolle Bewertung neuer Technologien zu unterstützen.

Forschung im Bereich Prävention und Frauengesundheit

Das Gesundheitsministerium (DoH) unterzeichnete eine Vereinbarung mit WHOOP über ein zweijähriges Forschungsprogramm zur Gesundheitsprävention unter Verwendung von Daten aus Wearables. Eine gemeinsame Studie des DoH und OURA wird zudem untersuchen, ob Daten aus Wearables Frühwarnzeichen für eine Frühgeburt erkennen lassen. Zu den Partnerschaften im Bereich der reproduktiven Gesundheit gehörten die Zusammenarbeit zwischen dem DoH, der Cleveland Clinic Abu Dhabi und Paterna zur Förderung der Forschung; die Zusammenarbeit mit ART Fertility Clinics und Conceivable zur Erforschung von KI-Anwendungen in der IVF; sowie die Zusammenarbeit mit Merck zur Stärkung der Fachausbildung und beruflichen Weiterbildung.

Veröffentlichungen als Grundlage für Gesundheitspolitik und -praxis

Future Health veröffentlichte vier Whitepaper zu den Themen Genomik und seltene Krankheiten, Therapeutika, Fertilität sowie zur Einbindung von Wearable-Technologien in die Zukunft von Gesundheit und Wohlbefinden, die jeweils gemeinsam mit EY, Strategy&, PwC Middle East und Deloitte erarbeitet wurden. Die ersten drei sind Teil der "Abu Dhabi Blueprints"-Reihe. Gemeinsam untersuchen die vier Veröffentlichungen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologie Prävention, frühzeitigere Interventionen und personalisierte Versorgung unterstützen können. Die Publikationen liefern Analysen und Empfehlungen als Grundlage für die Politikgestaltung und die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems und untersuchen die wissenschaftlichen und praktischen Voraussetzungen für eine breitere Einführung neuer Technologien und Erkenntnisse.

Neue Chancen für Innovatoren und Unternehmer

Future Health hat die Interessenbekundung für die zweite Ausgabe der "Future Health Impact Challenge" eröffnet. Auf dem Gipfel wurde zudem erstmals ein Dokumentarfilm gezeigt, der die Gewinner der ersten Ausgabe bei der Umsetzung ihrer Lösungen in Gemeinden auf der ganzen Welt begleitet. Die erste Ausgabe der Challenge wurde in Zusammenarbeit mit MIT Solve durchgeführt. Future Health startete zudem gemeinsam mit "Bridge for Billions" sein Unternehmerprogramm. Das Programm wird zunächst rund 50 Gesundheitsunternehmer in Afrika und Asien unterstützen und ihnen dabei helfen, Unternehmen aufzubauen, die auf die Bedürfnisse der Gemeinden eingehen und deren Nachhaltigkeit sowie Wirkung stärken.

Ausgewählte Teilnehmer erhalten zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, sich mit dem Innovationsökosystem im Gesundheitswesen von Abu Dhabi zu vernetzen.

Ganzjährige Zusammenarbeit

Auf dem Gipfel referierten 130 Redner in 45 Sitzungen darüber, wie KI, Genomik, Wearable-Technologien und Investitionen die Prävention unterstützen und die Versorgung verbessern können. Unter dem Motto "To Sense Is to Predict" konzentrierten sich die Diskussionen auf die Voraussetzungen für die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und klinischer Bewertung bis hin zu Infrastruktur und Finanzierung. Die angekündigten Vereinbarungen und Programme schaffen Möglichkeiten für die weitere Arbeit in den Bereichen Forschung, klinische Bewertung und Unternehmertum. Durch seine ganzjährigen Aktivitäten wird Future Health weiterhin Partner aus den Bereichen Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, digitale Gesundheit und KI, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften miteinander vernetzen.

Future Health lädt Forscher, Innovatoren, Investoren und Gesundheitseinrichtungen ein, Möglichkeiten zur Teilnahme an seinen Programmen zu erkunden und im Rahmen der während des Gipfels angekündigten Initiativen zusammenzuarbeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.futurehealthinitiative.ae.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern kuratiert und organisiert: PureHealth, M42, das Institute for Healthier Living Abu Dhabi und Mubadala Bio. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

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