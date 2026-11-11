Cardano Kurs aktuell bei 0,175 Dollar. Droht ADA nach den US-Inflationsdaten jetzt der Rutsch auf 0,16 Dollar?

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Der Cardano Kurs ist am Mittwochmorgen auf rund 0,175 Dollar gefallen und liegt damit fast 37 Prozent unter dem Hoch von Anfang Oktober. In den letzten 24 Stunden rutschte ADA zeitweise bis auf 0,1709 Dollar, weil die US-Verbraucherpreise im Oktober stärker stiegen als erwartet. Dabei hat die Cardano Foundation gerade einen Standard unterstützt, der seit 2021 mehr als 200 Blockchains miteinander verbindet. Der Markt hat diese Nachricht bisher fast vollständig ignoriert. Steht ADA also kurz vor einer Wende, oder kommt der nächste Rückgang erst noch? Die Antwort steckt in wenigen Zahlen, und eine davon überrascht viele Anleger.

Cardano Kurs heute zwischen Inflationsdruck und neuer IBC-Partnerschaft

Laut CoinGecko notiert ADA aktuell bei etwa 0,1746 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden rund 2,1 Prozent verloren. Der Börsenwert liegt bei etwa 6,56 Milliarden Dollar. Auslöser des Rückgangs waren die US-Verbraucherpreise, die im Oktober um 0,4 Prozent stiegen und damit über den Prognosen lagen. Das macht eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember wahrscheinlicher und belastet Kryptowährungen.

Die Analysten von U.Today sehen den Cardano Kurs nahe dem unteren Ende seiner Spanne, der RSI liegt unter 40. Als nächste Unterstützung nennen sie die Juli-Zone um 0,16 Dollar. Im Netzwerk sieht es kaum besser aus, denn der DeFi-Wert liegt laut DefiLlama bei nur 48,9 Millionen Dollar und damit auf einem Zwölfmonatstief. Ein Lichtblick ist der Wechsel des Brückenstandards IBC von Cosmos in ein offenes Programm der Linux Foundation. Die Cardano Foundation gehört dort gemeinsam mit Google Cloud zu den 22 Unterstützern. Banken, die tokenisierte Werte prüfen, sehen Cardano damit neben einem Standard, dem sie bereits vertrauen.

Das Problem liegt in der Größe, denn damit der Cardano Kurs um rund 14 Prozent auf 0,20 Dollar steigt, braucht es rund 940 Millionen Dollar an neuem Kapital. Bis zum Oktoberhoch von 0,28 Dollar fehlen sogar rund 60 Prozent. Die größten Gewinne mit ADA haben Käufer gemacht, die vor Jahren nur wenige Cent bezahlt haben. Die Nachricht rund um IBC zeigt aber, wohin das Geld im Kryptomarkt fließt, nämlich zu Projekten, die Token günstig zwischen Blockchains bewegen.

Während der Cardano Kurs fällt, setzen große Investoren auf die kostenlose Brücke von Pepeto

Genau diese Verbindung zwischen Blockchains baut Pepeto, und zwar schon in der ersten Phase des Projekts. Während ADA im Herbst nachgab, haben große Investoren weiter gekauft, sodass der Presale von Pepeto inzwischen 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Token kostet in der aktuellen Phase 0,000000188 Dollar, und jede neue Phase wird teurer als die vorherige.

Die Werkzeuge hinter diesem Preis sollen in jedem Markt Geld sparen, und das beginnt mit der Brücke. Wer heute Coins zwischen Blockchains verschiebt, zahlt pro Transfer oft 15 bis 50 Dollar und wartet Minuten oder Stunden. Scheitert ein Transfer, können die Mittel im schlimmsten Fall dauerhaft blockiert sein. Die Brücke von Pepeto sperrt Token in einem geprüften Vertrag und erzeugt sie in weniger als 60 Sekunden auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base oder Arbitrum neu. Außer der Netzwerkgebühr fällt keine Gebühr an, und ein gescheiterter Transfer wird automatisch rückgängig gemacht.

Wer 38 Transfers im Jahr macht, behält so 570 bis 1.900 Dollar in der eigenen Tasche. Auch Swaps auf der eigenen Börse sollen keine Gebühren kosten, und ein Scanner prüft einen Vertrag, bevor Geld fließt. Für Sicherheit im Presale sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code des Projekts untersucht und verifiziert, bevor der Verkauf überhaupt begann. Community-Mitglieder und große Investoren testen alle drei Werkzeuge bereits privat, noch bevor die breite Masse überhaupt Zugang hat.

Brücke, Börse und Scanner benötigen alle den Pepeto-Token, und es wird nie mehr als 420 Billionen davon geben. Jeder Nutzer, der für einen weiteren kostenlosen Transfer zurückkommt, könnte so neue Nachfrage gegen ein begrenztes Angebot schaffen. Diese Nachfrage startet bei einer Basis von 10,38 Millionen Dollar, während ADA rund 940 Millionen Dollar für seine nächsten 14 Prozent braucht.

Fazit

Wer diese Woche den Cardano Kurs verfolgt, sucht eine Marke, und die liegt bei 0,20 Dollar. Dieselbe Suche führt viele Anleger zu Pepeto, das 10,38 Millionen Dollar und drei Werkzeuge in Entwicklung vorweist. Fast 37 Prozent Minus in wenigen Wochen zermürbt ADA-Halter, die nahe dem Hoch kauften. Deshalb verlagern große Investoren Kapital in Presales wie Pepeto, wo die Phase den Preis bestimmt und nicht der tägliche Verkaufsdruck. Bei ADA bewegt fast eine Milliarde Dollar den Kurs nur um 14 Prozent, bei Pepeto könnte schon ein Bruchteil davon ein Vielfaches bewirken. Wer jetzt einsteigt, sichert sich noch den heutigen Phasenpreis, bevor die Phase mit dem Timer oder dem Verkaufsziel endet und der nächste Preis höher liegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist der Cardano Kurs aktuell?

Der Cardano Kurs liegt am 11. November bei etwa 0,175 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt bei 0,16 Dollar, der erste Widerstand bei 0,20 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein Memecoin im Presale, der eine gebührenfreie Brücke über fünf Blockchains baut und von SolidProof geprüft wurde. Den Token erhalten Sie über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.