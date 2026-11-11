SPEKTAKULÄRES NETZWERK ***: LETZTE CHANCE +++ DIESEN SAMSTAG +++ Die Rohstoff-Insider LIVE mit Special Guest Dirk Müller erleben!

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Die Premiere in München war ein überwältigender Erfolg. Auch in Frankfurt sind nur noch wenige Plätze am Samstag frei! Wer die "Rohstoff Insider" zum letzten Mal 2026 hautnah erleben will, kommt vorbei.

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Liebe Börsenfreunde, Investoren und Trader,

wer hätte das gedacht?! Die Live-Events des "Rohstoff-Insider-Podcast" schlagen voll ein! Alle vier Events waren nach kurzer Zeit überbucht!

Die Premiere in München letztes Wochenende war ein überwältigender Erfolg. Schauen Sie unten das Rückblick-Video zum Event - ein Tag mit unglaublicher Stimmung, viel Wissen und interessante Einblicke zu den Märkten und Minen, aber vor allem Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk!

Wer also die "Macher" des Insider-Podcasts gerne persönlich treffen will und zudem den Abend mit Dirk Müller, Moritz Hessel, den Kamavest Managern Manuel Pfeiffer und Kai Hoffmann verbringen will, sichert sich jetzt die letzten Tickets!

Und es wird noch besser: Cybersecurity, Hacker-Angriffe, Blackouts und die KI-Verwendung durch Kriminelle müssen besprochen und mit Lösungen beantwortet werden!

Als ÜBERRASCHUNGS-GAST haben wir daher am SAMSTAG einen Absoluten IT-EXPERTEN mit dabei. Er wird uns REDE & ANTORT stehen zu einem der wichtigsten Themen unsere Zukunft! Das darf niemanden kalt lassen!

Kleine exklusive Runde: auf 50 Plätze limitiert.

Der Tag…

Ab 13 Uhr geht es um Märkte, Minen und mehr! Wie anlegen, wo investieren? CEOs stellen ihre Firma vor und stellen sich der kritischen Diskussion! Der australische Minensektor wird vorgestellt - ein Markt den hierzulande kaum jemand verfolgt! Einzigartig und lukrativ!

Direkter Austausch mit Experten und Unternehmensvertretern. Auch Marktanalysen zu Öl und Gas dürfen nicht fehlen.

Der Abend…

Dann ab 18 Uhr Location-Wechsel zum gemeinsamen Essen mit spannendem Abendprogramm, persönliche Gespräche ohne vorgefertigte Meinungen - mit Dirk Müller und einem IT-Experten als Special Guests in lockerer Atmosphäre, konkrete Fragerunden und direktem Austausch.

Wenn Sie die "Rohstoff Insider und Ihr Netzwerk" einmal nicht nur auf dem Bildschirm, sondern hautnah & persönlich erleben wollen, ist das jetzt Ihre Gelegenheit.

→ Jetzt einen der freigewordenen Plätze für Samstag sichern

München hat gezeigt, warum wir diese Events machen!

Keine anonyme Großveranstaltung. Stattdessen Informationen, Gespräche, Fragen und Begegnungen, für die in einem normalen Video oft schlicht kein Raum bleibt. Schlicht einzigartiges Networking!!!

Schauen Sie selbst - unser kurzer Rück- und Ausblick:

ROHSTOFF INSIDER HAUTNAH - Teaser

Genau diese Atmosphäre nehmen wir jetzt mit nach Frankfurt.

Und fachlich könnte das Timing kaum spannender sein:

Gold & Silber kämpfen um den Boden - Minen senden plötzlich ein anderes Signal!

Gold und Silber bleiben unter Druck. Dollar und Zinsen sorgen weiter für Gegenwind. Doch bei den Minenaktien sehen wir etwas, das wir aktuell besonders genau beobachten:

Während Gold und Silber in der Korrektur neue Tiefs markierten, zeigte der GDX zunächst relative Stärke.

Ist das schon der Beginn einer Bodenbildung? Oder kommt vor Jahresende - Stichwort Tax-Loss-Selling - noch einmal die nächste Verkaufswelle?

? Neues Rohstoff Insider-Video: Gold, Silber & Minen - schon zugreifen oder noch warten?

München ist vorbei. Frankfurt ist diesen Samstag. Und die jetzt frei gewordenen Plätze gibt es nur aufgrund der kurzfristigen Absagen.

→ Jetzt hier den Platz für Frankfurt mit Dirk Müller und dem IT'ler sichern!

Zudem: Zukünftig als Erster Bescheid wissen!

Neue Videos, Analysen, Abstimmungen und Veranstaltungen kündigen wir regelmäßig in unserer kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Gruppe an. Dort können Sie außerdem mitbestimmen, welche Aktien, Rohstoffe und Themen wir als Nächstes analysieren sollen.

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Samstag. Frankfurt. Kleine Runde. Dirk Müller. Letzte freie Plätze.

Diesmal nicht vor der Tür stehen. Diesmal dabei sein.

Wir sehen uns in Frankfurt!

Björn & Florian

Die Rohstoff Insider

Disclaimer: Werbung / Eigenwerbung. Die Veranstaltung und die Videos dienen dem Informations- und Meinungsaustausch. Aussagen zu Märkten, Rohstoffen sowie wirtschaftlichen oder geopolitischen Entwicklungen stellen weder eine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente dar. Rohstoffe und insbesondere Minenaktien können erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust unterliegen.

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