München (ots) -Der Höhenflug der Haie in der Champions Hockey League geht weiter - nach Berlin und Mannheim gewinnt auch Köln sein Achtelfinal-Hinspiel in Europas Eishockey-Königsklasse! Mit einem 15-Sekunden-Doppelschlag im 2. Drittel von Ryan MacInnis und Markus Ljungh feiert das Team von Thomas Berglund einen 4:2-Erfolg gegen Tygri Liberec und erarbeitet sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel."Im Gesamten war es bis jetzt echt sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr gut gestartet. Danach haben wir uns manchmal selbst das Leben schwergemacht. Vom Gesamten her war die Ausbeute bis jetzt in der Vorrunde sehr zufriedenstellend", lobt Marcel Noebels Kölns bisherige CHL-Saison. Mit Ausnahme des 3:4 in Genf konnte der KEC alle Spiele gewinnen. Was ein CHL-Spiel am 11.11. angeht, blieb Noebels ganz professionell: "Wir haben einen Job zu machen. Wir sind völlig davon freigelassen, dass wir einen normalen Tag haben, an dem wir ein Spiel haben und hoffen auf viele Fans, die uns unterstützen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Achtelfinal-Hinspiel der Kölner Haie in der Champions Hockey League gegen Tygri Liberec. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Noch bis zum 16. November 2026 steht die IIHF Women's World Championship auf dem Programm: Am Freitag, live ab 14.45 Uhr, steht für die DEB-Frauen - nach ihrer Rekord-Gruppenphase mit Siegen u.a. gegen Tschechien (2:1 (SO)) und die Schweiz am Mittwochnachmittag (3:1) - das WM-Viertelfinale gegen Finnland an. Christoph Fetzer kommentiert an der Seite von Expertin Marie Delarbre. In der PENNY DEL geht es nach der Deutschland Cup-Pause am morgigen Donnerstag, 12. November, live ab 19.15 Uhr mit der Partie Iserlohn Roosters gegen Adler Mannheim weiter.Champions Hockey League | Achtelfinal-HinspielKölner Haie - Tygri Liberec 4:2 | Bokk eröffnet, Fleischer vollendet: Köln krönt den 11.11. mit einem Hinspielsieg gegen LiberecAlaaf & Ton an! So klingt Eishockey in Köln am 11.11.! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ejdnc2ROMVdzS3YvMW1yTFRLekVCc1JZUWtqK2U5cXZLb21acWcvSTVCST0=Es wird kreativ am 11.11.! Die Kölner Fans haben sich kostümtechnisch einiges für den Beginn der Karnevalssession einfallen lassen! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MERreUI3SjE3MjkzdHJldU5lbkFieHFHejhvcDFFSklza2doTFNBeTFHQT0=Marcel Noebels, Spieler Köln, vor dem Spiel woran das Team in den vergangenen Tagen besonders gearbeitet hat: "So viel Zeit ist nicht gewesen. Wir haben versucht, dort weiterzumachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben den Fokus auf 5-gegen-5, D-Zone gelegt. Wir wissen natürlich, dass wir direkt wieder einsteigen müssen."... über die CHL-Gruppenphase der Kölner Haie und woran man noch arbeiten will: "Im Gesamten war es bis jetzt echt sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr gut gestartet. Die ersten vier Spiele waren wirklich sehr, sehr gut. Danach haben wir uns manchmal selbst das Leben schwergemacht. Vom Gesamten her war die Ausbeute bis jetzt in der Vorrunde sehr zufriedenstellend."... wie es für ihn als Rheinländer ist, ein Heimspiel am 11.11. zu absolvieren: "Ungewohnt. Die Stadt wird im Ausnahmezustand sein. Wir haben einen Job zu machen. Wir sind völlig davon freigelassen, dass wir einen normalen Tag haben, an dem wir ein Spiel haben und hoffen auf viele Fans, die uns unterstützen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d0Fkd3duS2kxZVdoNXlKQVVvU3ZnTG1XMmtXSkxGaTh6YUYyVWUzQW80az0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deEishockey-WM der FrauenFreitag, 13.11.2026ab 14.45 Uhr: Viertelfinale | Deutschland - FinnlandKommentator: Christoph FetzerExpertin: Marie DelarbreSonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePENNY DEL | 15. SpieltagDonnerstag, 12.11.2026ab 19.00 Uhr: Iserlohn Roosters - Adler MannheimFreitag, 13.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers, Löwen Frankfurt - Pinguins Bremerhaven, Augsburger Panther - EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt - Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings - Kölner HaieChampions Hockey League | Achtelfinal-RückspielMittwoch, 18.11.2026ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - KooKoo KouvolaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6388848