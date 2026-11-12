Berlin (ots) -Der CDU-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, hält ein Gespräch von Bundeskanzler Friedrich (CDU) mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Zukunft für selbstverständlich. "Ich finde es richtig, dass er gesagt hat, irgendwann wird er reden müssen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass ein deutscher Kanzler mit jedem redet", sagte Laschet heute in der ARD-Talksendung "maischberger". Der CDU-Außenpolitiker dämpfte aber die Erwartungen. Er wisse nicht, ob Merz "der nun ist, der alleine ohne Abstimmung mit den Europäern mit Putin reden sollte".Aus Laschets Sicht braucht es "jetzt eine oder mehrere, aber definiert europäische Stimmen. Mit einem klaren Konzept." Er gehe davon aus, dass "die Amerikaner morgen in Moskau sagen werden, wir wollen die Europäer mit am Tisch haben". Wenn Putin dem zustimmte, müssten die Europäer "ab der Sekunde sagen, wer ist es denn?". Konkrete Personen, wer die Europäer bei Verhandlungen vertreten könnte, nannte Laschet nicht."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.de.Pressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6388847