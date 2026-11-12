Ethereum Prognose am 11. November, fällt ETH nach dem Absturz von 2.060 Dollar unter 2.000 Dollar?

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Die Ethereum Prognose steht an diesem Mittwoch auf wackligen Beinen. ETH fiel am Dienstag um fast 5 Prozent bis auf 2.010 Dollar und erholte sich am Morgen nur auf rund 2.060 Dollar. Damit hat Ether seit dem Hoch im September fast ein Viertel verloren, und die Marke von 2.000 Dollar liegt drei Prozent entfernt. Die Ether-ETFs melden den vierten Abflusstag in Folge, während ein wichtiges Upgrade ins Stocken geraten ist. Ist das schon der Boden, oder beginnt erst jetzt der eigentliche Ausverkauf? Davon hängt die Ethereum Prognose ab, doch dahinter steckt eine Frage, die über ETH hinausgeht.

Ethereum Prognose, ETF-Abflüsse und Upgrade-Verzögerung belasten ETH

Laut finanzen.net notierte Ether am Dienstagnachmittag bei 2.025 Dollar und damit knapp 5 Prozent unter dem Vortag. Auslöser waren heiße US-Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung im Dezember fast sicher erscheinen lassen. Am Kryptomarkt wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von rund 724 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, etwa 79 Prozent davon waren Wetten auf steigende Kurse. Für die Ethereum Prognose wiegt das schwer, denn teureres Geld trifft riskante Anlagen zuerst.

Wie AD HOC NEWS berichtet, hat der Prüfer ChainSecurity beim geplanten Glamsterdam-Upgrade Projekte gefunden, die nach der Umstellung anfällig sein könnten, und ein Schritt im Testnetz verzögert sich. Charttechnisch ist 2.000 Dollar die erste Zone, die Käufer verteidigen müssen, darunter folgt der Bereich um 1.900 Dollar. Nach oben muss ETH 2.230 Dollar zurückerobern, bevor um 2.300 Dollar der nächste Widerstand wartet. Der RSI nahe 30 zeigt einen überverkauften Markt, was auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten kann.

Doch selbst eine Erholung bringt den heutigen Haltern nur begrenzte Gewinne, weil Ethereum bereits rund 251 Milliarden Dollar auf die Waage bringt. Für einen Sprung auf 2.300 Dollar wären fast 30 Milliarden Dollar neues Kapital nötig, und er brächte knapp 12 Prozent. Wer bei der Ethereum Prognose auf größere Sprünge hofft, sollte sich deshalb ansehen, wohin große Investoren ihr Geld gerade lenken.

Ethereum Prognose unsicher, große Investoren sichern sich Pepeto zum festen Stufenpreis

Genau an diesem Punkt kommt Pepeto ins Spiel, ein Meme-Coin, dessen gebührenfreie Börse und KI-Werkzeuge derzeit entwickelt werden. Während am Kryptomarkt Hunderte Millionen Dollar an Hebelwetten zwangsweise aufgelöst wurden, halten große Investoren den Token zu einem Stufenpreis, den kein Futures-Markt zum Verkauf zwingen kann. Sie haben bereits 10,38 Millionen Dollar investiert und sich damit für einen festen Einstiegspreis entschieden statt für eine gehebelte Wette auf ETH.

Noch kostet der Token im Presale nur 0,000000188 Dollar, und zum Projekt gehören neben einer eigenen Börse ein KI-Scanner und eine Cross-Chain-Bridge. Handelsgebühren schmälern die Gewinne jedes aktiven ETH-Traders, und genau hier setzt PepetoSwap an. Die Swap-Gebühr soll bei 0,00 Prozent liegen, sodass nur die Netzwerkgebühr anfällt, während Uniswap 0,30 Prozent und PancakeSwap 0,25 Prozent verlangen. Wer jeden Donnerstag 3.400 Dollar tauscht, bewegt im Jahr 176.800 Dollar und behält die 530,40 Dollar, die Uniswap kassieren würde.

Limit- und Sparplan-Orders sollen über ein privates Relay laufen, das Front-Running blockiert, und das Angebot bleibt auf jeder Chain fest bei 420 Billionen Token. Damit Käufer nicht blind vertrauen müssen, hat das Prüfunternehmen SolidProof den kompletten Code von Pepeto untersucht und verifiziert, und zwar bevor der Presale überhaupt startete, was für einen frühen Einstieg ein wichtiges Sicherheitsargument ist.

Eine Stufe endet, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und die nächste verkauft teurer. Das bereits investierte Kapital liegt damit unter dem Preis jedes späteren Käufers. Großes Geld, das vor jeder Börsenbewertung einsteigt, erkennt einen Start oft als Erstes, so wie es die ersten Käufer von ETH taten. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und dabei die Phase sucht, in der die frühesten ETH-Halter eingestiegen sind, könnte sie bei Pepeto gerade finden, denn die geplante Binance-Listung steht noch bevor.

Fazit

Die Ethereum Prognose dreht sich um die Marke von 2.000 Dollar, doch die größten ETH-Gewinne gingen an jene, die in Panikphasen kauften. Beim FTX-Kollaps 2022 fiel Ether auf 1.084 Dollar, bis August 2025 stieg er auf knapp 4.950 Dollar. Heute bringt eine Erholung auf 2.300 Dollar wegen 251 Milliarden Dollar Marktwert nur knapp 12 Prozent. Die größten Gewinne entstehen meist in der ersten Phase. Pepeto steht genau dort, und wer 2022 die Tiefs verpasst hat, bekommt womöglich eine zweite Chance. Der Preis steigt mit jeder Stufe bis zur geplanten Binance-Listung, und wer jetzt kauft, sichert sich den günstigsten verbleibenden Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für November 2026?

Die Ethereum Prognose ist kurzfristig vorsichtig, denn ETH notiert bei 2.060 Dollar knapp über der Marke von 2.000 Dollar. Darüber wäre 2.230 Dollar die nächste Hürde.

Wie funktioniert der Pepeto Presale?

Der Pepeto Presale verkauft Token in Stufen, die immer teurer werden. Bisher kamen 10,38 Millionen Dollar zusammen, und Token sind über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com erhältlich.