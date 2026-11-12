München (ots) -Die LED-Technik hat vor einiger Zeit auch in Fahrzeugen Einzug gehalten. Während viele moderne Pkw serienmäßig mit dieser Scheinwerfertechnologie ausgeliefert werden, haben ältere Modelle oft noch klassische Halogenleuchten verbaut. Für diese Fahrzeuge werden im Handel spezielle LED-Leuchtmittel zum Nachrüsten angeboten. Der ADAC hat sieben dieser Leuchten (Bauform H7) für das Abblendlicht getestet. In die Bewertung flossen Messwerte aus dem Labor ein, außerdem fanden an einem VW Golf 7 Einbau- und Fahrversuche statt.Das Ergebnis ist eindeutig: LED-Leuchten zum Nachrüsten können eine spürbare Verbesserung der Ausleuchtung erzielen. Vier der getesteten Produkte erreichten die Gesamtnote "gut", wobei sich die Bosch LED Powerlight+ und die Philips Ultinon Pro 6000 Standard mit der Gesamtnote 2,1 den ersten Platz teilen. Ihre Ausleuchtung - isoliert auf das Abblendlicht bezogen - ist vergleichbar mit dem originalen LED-Scheinwerfer des VW. Nur knapp dahinter landen die Osram Night Breaker Speed 450 (2,2) und Philips Ultinon Pro 6000 Boost gen2 (2,3). Die Leuchtmittel Night Breaker Start & Night Breaker Smart von Osram erzielen unter anderem wegen leichter Schwächen in der Ausleuchtung eine befriedigende Bewertung. Das letzte Produkt im Test der Marke Oushi ist mit 50 Euro zwar am günstigsten, schneidet aber mit einer mangelhaften Gesamtbewertung ab. Die Leuchte kann den Gegenverkehr stark blenden und wäre aufgrund ihrer lichttechnischen Eigenschaften nicht zulassungsfähig. Der ADAC rät deshalb vom Kauf eines solchen Produktes dringend ab, da aufgrund der fehlenden Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen würde. Daran ändert auch die im Onlineshop beworbene ECE-Zulassung der Oushi-Leuchte nichts.Auch in puncto Haltbarkeit sind LEDs den Halogenleuchten in der Regel überlegen: Bis auf das Produkt von Oushi erreichen alle Kandidaten im Test prognostizierte Haltbarkeitswerte von über 150.000 Kilometern. Beim Einbau der Leuchten haben die Tester des ADAC gemischte Erfahrungen gesammelt: Die Leuchten von Oushi sowie die Osram Night Breaker Speed gleichen sich in ihrem Aufbau den herkömmlichen H7-Halogenleuchten. Wer sich also bereits früher den Einbau zugetraut hat, wird diesen auch mit diesen LEDs bewerkstelligen können. Anders sieht es bei den Leuchtmitteln aus, die über einen speziellen Kühlkörper verfügen. Der Einbau gestaltete sich komplizierter, weshalb der ADAC dazu rät, diese Arbeit in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Hier können die Scheinwerfer auch gleich korrekt eingestellt werden, was nach einem Leuchtmitteltausch dringend empfohlen ist.Aus Sicht des ADAC können Nachrüst-LEDs für das Abblendlicht eine spürbare Verbesserung gegenüber Halogenleuchten darstellen. Die bessere Ausleuchtung sorgt für bessere Sicht und damit mehr Sicherheit. Die höheren Anschaffungskosten relativieren sich in der Regel über die Lebensdauer und Energieeffizienz der Leuchten. Beim Kauf der Leuchtmittel sollten Kunden darauf achten, dass für das jeweilige Fahrzeug eine ABG verfügbar ist. Diese sollte im Fahrzeug mitgeführt werden, um die Kompatibilität im Falle einer Verkehrskontrolle auch nachweisen zu können.Mehr auf adac.de (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6388852