An den internationalen Finanzmärkten wächst die Hoffnung auf eine entscheidende Wende im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump erklärte Anfang November, dass der Konflikt aus militärischer Sicht weitgehend beendet sei. Weitere Angriffe auf den Iran hält er vorerst für wenig notwendig. Die Reaktion an den Rohstoffmärkten ließ nicht lange auf sich warten: Die Ölpreise brachen ein, während zahlreiche Aktien deutlich zulegten. Für Anleger könnte damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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