Bitcoin Prognose am 11. November, Wale verkaufen 34.000 BTC und der Kurs testet 73.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose kippt nach dem heißen Inflationsbericht in den Angstmodus, denn innerhalb von 24 Stunden wurden am Kryptomarkt Positionen über 723 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Rund 570 Millionen Dollar davon entfielen auf Anleger, die mit Hebel auf steigende Kurse gesetzt hatten. Große Bitcoin-Halter haben in nur einer Woche mehr als 34.000 BTC abgebaut. Der Kurs hält sich am Mittwochmittag bei rund 73.970 Dollar, während der Fear-and-Greed-Index auf 29 gefallen ist. Ist das schon der letzte große Ausverkauf, oder hat die Bereinigung gerade erst begonnen? Ein Detail aus dieser Woche zeigt, wohin großes Geld gerade wirklich fließt.

Bitcoin Prognose nach Liquidationen und Walverkäufen, diese Marken zählen jetzt für den Bitcoin Kurs

Auslöser war der US-Verbraucherpreisindex, der im Oktober um 0,4 Prozent stieg und damit über der Erwartung von 0,3 Prozent lag. Laut crypto.news wurden danach mehr als 115.000 Händler aus ihren Positionen gedrängt. Bei Bitcoin allein summierten sich die Liquidationen auf 203 Millionen Dollar, davon 175 Millionen Dollar auf der Long-Seite.

Der RSI liegt bei knapp 34 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich unter 30. Für die Bitcoin Prognose gelten 73.200 Dollar und das jüngste Tief bei 72.689 Dollar als Unterstützung, darunter folgen 72.000 und 70.000 Dollar. Laut The Coin Republic rechnen Märkte nach Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller zu 89 Prozent mit einer Zinserhöhung im Dezember. Auch die US-Bitcoin-ETFs belasten die Bitcoin Prognose, denn sie verloren am Dienstag weitere 95 Millionen Dollar.

Für eine Rückkehr zum 20-Tage-Durchschnitt bei rund 78.100 Dollar müsste Bitcoin etwa 5,6 Prozent steigen. Bei einem Marktwert von rund 1,48 Billionen Dollar entspricht das ungefähr 83 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Die Bitcoin Prognose verspricht also selbst im guten Fall einen kleinen Schritt, für den Anleger mit Hebel teuer bezahlen. Das wirft die Frage auf, wo große Investoren ihr Geld gerade platzieren, bevor die breite Masse davon erfährt.

Warum große Investoren bei Pepeto einsteigen, während Bitcoin-Longs liquidiert werden

Während gehebelte Bitcoin-Käufer ihre Positionen verlieren, zählt der Presale von Pepeto große Investoren zu seinen Käufern. Diese Investoren haben gekauft, bevor der Token an irgendeiner Börse gehandelt wird. Das ist das Gegenteil einer Long-Position auf geliehenem Geld, die beim nächsten Kursrutsch zwangsweise geschlossen wird.

Die Plattform befindet sich in Entwicklung und umfasst einen KI-gestützten Scanner, der Smart Contracts vor einem Kauf überprüft. Dazu kommen eine Börse mit 0,00 Prozent Gebühren und eine Bridge über fünf Chains. Community-Mitglieder und große Investoren erhalten bereits privaten Testzugang, und der Mitgründer des ursprünglichen Pepe arbeitet an dem Projekt mit. Noch vor dem Start des Presales hat SolidProof den kompletten Code auditiert und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig geprüfte Grundlage setzen und nicht auf bloße Versprechen.

Der Token kostet in dieser Stufe 0,000000188 Dollar, einen Preis, den der Presale bis zur ersten Börsennotierung festlegt. Presale-Käufer haben bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar investiert, und mit jedem Kauf rückt die nächste, teurere Stufe näher. Jede Stufe endet nach Ablauf eines Timers oder sobald ein Verkaufsziel erreicht ist, und die nächste Stufe startet zu einem höheren Preis. Frühe Käufer sichern sich dadurch die niedrigsten Preise, die es im gesamten Presale gibt.

Neben Bitcoin wirkt diese Basis klein, denn das Kapital für den Weg zum 20-Tage-Durchschnitt entspricht rund dem 8.000-Fachen des gesamten Pepeto-Presales. Bei Bitcoin braucht jeder Prozentpunkt Milliarden, bei Pepeto steigt der Preis dagegen von Stufe zu Stufe. Die Investoren, die jetzt kaufen, legen ihren Einstieg fest, bevor der Markt den Token überhaupt bewerten kann. Wer auf die Bitcoin Prognose setzt, wartet auf wenige Prozent, während der Pepeto-Preis bis zur Notierung allein durch den Presale nach oben wandert. Die größten Bitcoin-Gewinne gingen vor Jahren an die ersten Käufer, während bei Pepeto der Presale den Preis noch heute festlegt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt rund 5,6 Prozent Potenzial bis zum 20-Tage-Durchschnitt, sofern Käufer zurückkehren. Pepeto bietet dagegen einen Stufenpreis, der mit jeder Runde vor dem geplanten Binance-Debüt steigt. Bitcoin braucht für jeden Schritt Milliarden, weil seine Größe große Sprünge bremst. Ein Memecoin mit dem Mitgründer des ersten Pepe, Börsenwerkzeugen im privaten Test und einer Binance-Notierung in Aussicht entsteht selten in einem Presale. Große Investoren halten diese Mischung zu Preisen, die später kaum noch zu haben sind. Die heute offene Stufe kostet weniger als die nächste, und wer jetzt kauft, startet mit einem Preisvorteil, der sich bis zur Notierung auszahlen könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose nach der Liquidationswelle aus?

Die Bitcoin Prognose bleibt vorsichtig, solange der Kurs unter 75.000 Dollar liegt. Ein Bruch von 72.000 Dollar könnte Bitcoin Richtung 70.000 Dollar schicken.

Warum kaufen große Investoren bei Pepeto?

Große Investoren kaufen bei Pepeto zu Stufenpreisen vor der ersten Börsennotierung, und SolidProof hat den Code geprüft. Details bietet die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.