Halle (ots) -Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt, Eva Gerth, fürchtet für den Fall einer Regierungsübernahme durch die AfD ein repressives Klima in den Schulen. "Es wird möglicherweise Bespitzelung geben. Vielleicht werden missliebige Lehrkräfte angezeigt", sagte Gerth der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). "Ich fürchte auch, dass es teils vorauseilenden Gehorsam geben würde und man in den Schulen offene Debatten nicht mehr so wie bislang führt. Schon jetzt deutet sich an, dass einige Kollegen vorsichtiger werden. Ich hoffe auf Menschen mit Haltung, die sich nicht verbiegen lassen."Gerth ist seit zehn Jahren GEW-Landesvorsitzende. Bei einer Delegiertenkonferenz Ende der nächsten Woche wird die 65-Jährige nicht erneut kandidieren. Zu den Erfolgen ihrer Amtszeit zählt die 65-Jährige die Höherstufung der Grundschullehrer in die Besoldungsgruppe A 13. "Am Anfang haben wir selber nicht so richtig dran geglaubt, dass wir das schaffen", sagte Gerth dem Blatt.Mit Sorge blickt sie auf den steigenden Anteil an Lehrern ohne Lehramtsstudium. "Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Seiteneinsteiger das Schulsystem verkraftet. An den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen haben schon über 25 Prozent der Lehrkräfte kein Lehramtsstudium", sagte Gerth. Es fehle aber an Untersuchungen, was das für die Qualität des Unterrichts bedeute.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHagen EichlerTelefon: 0391 400 66 94 10hagen.eichler@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6388856