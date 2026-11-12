Der 7. World Media Summit

PEKING, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit ersten bionischen humanoiden Roboter-Moderatoren wurden am 5. November auf einem Forum zum Thema künstliche Intelligenz und die Modernisierung Chinas vorgestellt, das im Rahmen des 7. World Media Summit in Peking stattfand.

Die Vorstellung war ein Schritt in Richtung der Umsetzung des innovativen Modells, bei dem seriöse Nachrichteninhalte mit verkörperter KI kombiniert werden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Roboter-Moderatoren mit den Namen Xinyan und Xinyu wurden gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und UBTECH, einem führenden chinesischen Robotikunternehmen, entwickelt, wobei der renommierte chinesische Regisseur Zhang Yimou als leitender Designer für ihre visuelle Gestaltung fungierte.

Sie sind im menschlichen Maßstab konzipiert und speziell für Nachrichtenanwendungen angepasst und können Nachrichten direkt vor Ort liefern. Ihre Funktionen basieren auf dem KI-gestützten Nachrichtenbot "Xinhua Yudian" von Xinhua sowie den proprietären Technologien von UBTECH entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter biomimetische Haut, KI-Hardware mit eingebetteten Funktionen, Betriebssysteme, emotionsgesteuerte große Sprachmodelle und Massenproduktionskapazitäten.

Zhang teilte auf dem Forum seine Gedanken zur Verschmelzung von Technologie und Kunst mit. Er versuchte, ein Gleichgewicht zwischen der Ernsthaftigkeit und Professionalität, die bei der Nachrichtenvermittlung erforderlich sind, und dem natürlichen, nuancierten Realismus lebensechter Roboter herzustellen.

Qian Tong, Generaldirektor des New Media Center von Xinhua, erklärte, Roboter-Moderatoren sollen neue Aufgaben in der Nachrichtenredaktion übernehmen und nicht zu den Stars der Sendung werden. Sie werden Journalisten und Redakteure bei der Präsentation von Nachrichten, der Bereitstellung mehrsprachiger Inhalte und der Interaktion vor Ort unterstützen.

Zhou Jian, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von UBTECH, erklärte, die Roboter seien das Ergebnis einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit und vereinten die Standards und Inhaltsressourcen der Nachrichtenbranche von Xinhua, die Full-Stack-Technologien von UBTECH sowie das visuelle Design von Zhang und seinem Team.

Die von "Xinhua Yudian" unterstützten Roboter-Moderatoren haben eine integrierte technische Pipeline aus "Gehirn - Ausdruck - Steuerung" etabliert, die es ihnen ermöglicht, in Echtzeit verlässliche politische Nachrichten und Informationen aus geprüften Quellen abzurufen, und dazu beiträgt, das Risiko von Fehlinformationen aufgrund von KI-Halluzinationen zu verringern. Das Produkt soll künftig in weiteren Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, darunter Bildungseinrichtungen, öffentliche Orte in Städten, kultureller Austausch mit dem Ausland sowie die Berichterstattung über die Erforschung des Weltraums.

Der 7. World Media Summit wird gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und der Volksregierung der Stadt Beijing ausgerichtet und von der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit von Xinhua, dem Zentrum für neue Medien sowie Xinhuanet organisiert. Ziel ist es, eine Plattform für Dialog und Zusammenarbeit zwischen globalen Medienorganisationen zu schaffen und einen Konsens über den Einsatz von KI in der Kommunikation zu erzielen.

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558