Chongqing International Talent Exchange Conference und viertes Chongqing Three Gorges Talent Festival

CHONGQING, China, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Chongqing International Talent Exchange Conference und das vierte Chongqing Three Gorges Talent Festival fanden am 7. und 8. November 2026 im Bezirk Wanzhou in Chongqing statt. Unter dem Motto "Fachkräfte für die Greater Three Gorges Region gewinnen, Schlüsselindustrien fördern und eine qualitativ hochwertige Entwicklung unterstützen" umfasste das diesjährige Festival ein Veranstaltungsprogramm im "1+15"-Format mit einer Eröffnungsfeier und 15 themenspezifischen Events. Ziel war es, mehr als 700 talentierte Fachkräfte anzuziehen und Verträge für mindestens 10 Projekte zu schließen.

Das Three Gorges Talent Festival findet bereits seit drei Jahren in Folge statt. Bis heute wurden 122 Projekte im Bereich Talentförderung ins Leben gerufen, 292 Forschungs- und Innovationsergebnisse kommerzialisiert und mehr als 50.000 hochqualifizierte Fachkräfte gewonnen. Über 10.000 von ihnen haben sich in Wanzhou niedergelassen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden mehrere hochmoderne Innovationsplattformen offiziell eingeweiht. Dazu gehörten das "Global Centre for Precision Prevention", das von der "Franz Kraus Nobel Prize Workstation" unterstützt wird - der ersten Workstation für Nobelpreisträger in Chongqing -, der belarussische Standort des "Belt and Road International Technology Transfer Centre" für die Region Chengdu-Chongqing sowie Zweigstellen von vier bedeutenden Laboren, die in Chongqing eingerichtet wurden. An der China (Chongqing)-Belarus Talent Exchange Conference on Scientific and Technological Innovation Cooperation nahmen auch Experten und Wissenschaftler aus Weißrussland, Ungarn und anderen Ländern teil.

Das Festival veröffentlichte einen Katalog mit dem Personalbedarf, der hochqualifizierte Fachkräfte sowie dringend benötigte und gefragte Spezialisten umfasst, sowie eine Reihe von offenen Ausschreibungen, in denen Experten dazu aufgerufen wurden, sich den zentralen wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen zu stellen. Sechs Branchenforen befassten sich mit zukunftsweisenden Bereichen, darunter fortschrittliche Werkstoffe, umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung, digitale und intelligente Gesundheitsversorgung, moderne Logistik, Ökologie und Umweltschutz sowie Landmaschinen für hügelige und bergige Gebiete, mit dem Ziel, Forschungsergebnisse näher an die industrielle Anwendung heranzuführen.

Wanzhou ist ein bedeutendes städtisches Zentrum mit einer Stadtbevölkerung von über einer Million Einwohnern und einer Stadtfläche von mehr als 100 Quadratkilometern. Es ist der einzige Bezirk außerhalb des Stadtgebiets von Chongqing, dessen BIP 100 Milliarden RMB übersteigt. Mit einer Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone auf nationaler Ebene, einer umfassenden Zollsonderzone, fast 200 staatlich anerkannten Hightech-Unternehmen, acht Hochschulen und einem Fachkräftepotenzial von fast 220.000 Personen entwickelt sich Wanzhou zu einem Tor für Talente, die in der Three-Gorges-Region nach beruflichen Chancen suchen.

Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558