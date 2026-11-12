Der Ausblick entspricht einem Zuwachs von ca. 22 % ggü. dem Vorjahr nach einem Umsatzvolumen von 57,2 Mio. USD im geprüften Geschäftsbericht 2025

SINGAPUR, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), Anbieter einer ein KI-gestützten Plattform für Personal und Robotik, hat heute seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 veröffentlicht und darin eine Umsatzerwartung in Höhe von 70,0 Mio. USD für das Gesamtjahr ausgewiesen. Dieser Ausblick entspricht einem Umsatzwachstum von rund 22 % im Vorjahresvergleich gegenüber dem Umsatz von 57,2 Mio. USD aus dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr 2025.

Der erwartete Abstieg der Umsätze um 12,8 Mio. USD reflektiert die wachsende Nachfrage von Unternehmenskunden nach der selbst entwickelten Workforce OS-Plattform des Unternehmens, weitere Implementierungen kommerzieller Robotik und das wachsende Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen aus Software-and-Service-Verträgen in Südostasien. Dazu kommen erwartete Beiträge aus Geschäften, die im Jahr 2026 übernommen oder gegründet wurden.

Wichtige finanzielle und operative Highlights

Umsatzprognose für 2026: Erwartet werden 70,0 Mio. USD, was einem Wachstum von rund 22 % im Vorjahresvergleich entspricht.

Erwartet werden 70,0 Mio. USD, was einem Wachstum von rund 22 % im Vorjahresvergleich entspricht. Umsätze 2025 als Ausgangsbasis: Geprüfter Vergleichswert von 57,2 Mio. USD.

Geprüfter Vergleichswert von 57,2 Mio. USD. Prognostiziertes Umsatzwachstum: Erwartetes Wachstum der Umsätze um 12,8 Mio. USD.

Erwartetes Wachstum der Umsätze um 12,8 Mio. USD. Margenzuwachs: Weitere Stärkung der operativen Hebeleffekte in den regionalen Betriebszentren durch KI-gestützte Abstimmungsalgorithmen und automatisierte Servicebereitstellung.

Weitere Stärkung der operativen Hebeleffekte in den regionalen Betriebszentren durch KI-gestützte Abstimmungsalgorithmen und automatisierte Servicebereitstellung. Bilanzdisziplin: Positive operative Cashflows und optimierte Kapitalstruktur tragen zur Finanzierung der Expansion bei.





Kommentare der Geschäftsführung

"Die Steigerung vom Basiswert 57,2 Mio. USD aus dem Geschäftsjahr 2025 in Richtung der erwarteten 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr 2026 entspricht einem Zuwachs um rund 22 % gegenüber dem Vorjahr. Darin zeigt sich die fortgesetzte Annahme unserer KI-gestützten Betriebsarchitektur im Unternehmensbereich", erläutert Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce. "Durch die Einbettung unserer selbst entwickelten Personalplanungssoftware und kommerziellen Robotik-Services direkt in die Unternehmens-Workflows will YYForce unseren Kunden Kosteneffizienz bieten und gleichzeitig unser Umsatzwachstum stärken. Ausgehend von unseren aktuellen Auftragsbeständen in Südostasien konzentrieren wir uns im übrigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 weiterhin auf unsere Strategie zur Expansion der kommerziellen Aktivitäten."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-Management miteinander verbindet.

Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Angaben bezüglich der erwarteten Umsätze des Unternehmens in Höhe von 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 und der voraussichtlichen Umsatzwachstumsrate, der erwarteten Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Personal, Facility Management, Software und Robotik, der zeitlichen Umstände und des Volumens der Verträge mit Kunden und der Bereitstellungen bei Kunden, der operativen Margen und der Cashflow sowie der Strategie, Investitionsschwerpunkte und betrieblichen Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren, darunter unter anderem die in der Vergangenheit verzeichneten Nettoverluste des Unternehmens und erhebliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit, seine Fähigkeit, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen, sowie seine Fähigkeit, kürzlich erworbene Unternehmen zu integrieren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risk Factors" (Risikofaktoren) im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung und danach erfolgter Einreichungen des Unternehmens bei der SEC.

Die Umsatzprognose gibt die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung zum Datum dieser Meldung wieder und wurde von den unabhängigen Abschlussprüfern des Unternehmens weder durchgesehen noch geprüft. Sie sollte nicht als verlässliche Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse herangezogen werden. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai