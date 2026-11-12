Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Es ist viel los an den Kapitalmärkten. KI-Crash, hohe Volatilitäten bei HighTech-Aktien und neue Höchststände beim DAX. Dass der deutsche Leitindex jubelt ist kein Wunder, denn die so wichtigen Preise für fossile Brennstoffe gehen gen Süden. Das mindert den Druck auf die deutsche Industrieproduktion. Gleichzeitig erwarten Börsianer in Europa eine allmähliche Annäherung zwischen der Ukraine und Russland. Damit rücken Milliarden-Investitionen in neue Infrastruktur für das gescholtene Land in den Fokus. Entsprechend hoch ist die Jubellaune bei den Industriewerten wie Siemens, Heidelberger Materials und Hochtief, das treibt den Index. Im Tech-Bereich geht es mit SAP und Infineon steil nach oben, endlich sind die Bremsklötze im KI-Bereich beseitigt. Nun kann es munter weitergehen, denn im Gegensatz zu transatlantischen Höchstbewertungen steht Europa auf sehr soliden Füßen. Das erkennen langsam auch institutionelle Anleger. Im Umfeld steigender Zinsen blicken wir auf den Wohnungsbau, Berliner Fieberphantasien, hohe Zinsen und das Gold als wieder erstarkter Wertgarant in unsicheren Zeiten. Agile Investoren sollten ihr Portfolio schnellstens auf Wettertauglichkeit prüfen!

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