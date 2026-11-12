Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Amerikas Ölindustrie hat über Generationen Bohrungen niedergebracht und danach den Rücken gekehrt. Nach Unternehmensangaben liegen im Land rund 3,9 Mio. stillgelegte Bohrungen, aus denen Methan entweichen kann. Fehlt ein zahlungsfähiger Eigentümer, springt der Staat ein, und der Bund hat dafür 4,7 Mrd. USD bereitgestellt. Am 15. Oktober hat Isometric zudem den Entwurf eines Protokolls für Emissionsgutschriften aus dem Verfüllen verwaister Bohrungen vorgelegt, die Konsultation läuft bis zum 14. November. Wer das Verschließen beherrscht, dürfte Arbeit auf Jahre haben. Wir sehen uns daher Zefiro Methane genauer an.

Enthaltene Werte: CA98926D1069

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