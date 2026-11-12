Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Künstliche Intelligenz und Elektromobilität treiben gleichzeitig die Nachfrage nach Chips und Metallen. Rechenzentren brauchen Speicherchips und viel Kupfer für Strom und Leitungen, Elektroautos brauchen Batterien und ebenfalls Kupfer. Anfang November meldete Chinas Speicherhersteller CXMT Fortschritte bei einer neuen DRAM-Architektur. Kurz zuvor hatte BYD für Oktober erstmals mehr als 300.000 rein elektrische Fahrzeuge in einem Monat gemeldet. Hält der Trend an, profitieren Speicherchips, Kupfer und Elektroautos von derselben Nachfrage. Wir sehen uns daher Micron Technology, Power Metallic Mines und BYD genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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