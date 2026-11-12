Wolfram ist so teuer wie selten zuvor - doch wer verdient eigentlich daran? Der Preis für das Zwischenprodukt Ammoniumparawolframat (APT) hat sich seit September 2023 vervielfacht und lag im Sommer 2026 in Rotterdam zeitweise über 3.200 USD/mtu. S&P Global beziffert die Lücke zwischen der Nachfrage außerhalb Chinas und dem dortigen Minenangebot für 2026 auf rund 21.000 t WO3. Das Ergebnis ist paradox: Westliche Werkzeughersteller melden Rekordgewinne, während die wenigen Förderer außerhalb Chinas an der Börse abgestraft werden. Ein Blick entlang der Lieferkette - von der Mine bis zur panzerbrechenden Munition.

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