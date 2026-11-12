DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 122,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,74 Prozent und das Tagestief bei 122,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.299 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 14 Ticks auf 106,46 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 113,29 Prozent.
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November 12, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)
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