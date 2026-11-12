Die Rheinmetall-Aktie befindet sich im freien Fall. Innerhalb eines Monats verlor das DAX-Papier -17,47% an Wert. Allein am Mittwoch ging es um weitere -6,94% auf 794,10 € nach unten. Verantwortlich ist neben den eigenen Problemen eine neue Gewinnwarnung des Rüstungskonzerns CSG. Dabei erwartet die Deutsche Bank weiterhin ein Kursziel von 1.650 € und damit mehr als +100% Potenzial. Ist der massive Ausverkauf inzwischen übertrieben oder drohen weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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