FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt.

Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte.

"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November. Der neue Aktien-Optimismus werde vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt. Die Hoffnung auf Frieden im Iran lasse die wichtigen Energieträger wieder etwas günstiger werden.

In der Berichtssaison hierzulande findet das große Finale statt. Die Allianz, Munich Re, Siemens und Merck KGaA berichten aus dem Dax. Enorm viele Quartalsberichte kommen ferner von Unternehmen aus dem SDax ./ajx/jha/