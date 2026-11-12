700 Projekte, bis zu 50 Stammkunden: Warum Graphen jetzt den Sprung in die Industrie schafft

Anzeige / Werbung

Die industrielle Nutzung von Graphen erreicht eine neue Phase. Nach Jahren der Forschung und Entwicklung kommt das Material zunehmend in kommerziellen Produkten zum Einsatz. Besonders interessant ist dabei ein Markt, der auf den ersten Blick wenig mit Hightech zu tun hat: die Zementindustrie.

Graphen kann bereits in geringen Mengen die Eigenschaften verschiedener Werkstoffe verändern. Im Zementbereich geht es insbesondere um höhere Festigkeit und die Möglichkeit, den Klinker- beziehungsweise Zementanteil bestimmter Rezepturen zu reduzieren. Das könnte Herstellern helfen, die CO2-Intensität ihrer Produkte zu senken, sofern die technischen Eigenschaften erhalten bleiben.

Für Investoren stellt sich damit eine entscheidende Frage: Welche Unternehmen schaffen es, aus vielversprechenden Materialeigenschaften ein wiederholbares industrielles Geschäft zu entwickeln?

Vom Forschungslabor zur kommerziellen Anwendung

Ein konkretes Beispiel liefert der britische Baustoffhersteller Breedon Group. Nach Angaben von Michael Bell, CEO des australischen Graphenproduzenten First Graphene (ISIN: AU000000FGR3), ist ein gemeinsam entwickeltes Graphenadditiv für Zement inzwischen über Breedon in Großbritannien kommerziell verfügbar.

Der Entwicklung gingen rund drei bis vier Jahre Zusammenarbeit voraus. Damit steht nicht mehr allein die technische Machbarkeit im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie schnell sich die Anwendung bei weiteren Herstellern etablieren lässt.

Für die Baustoffindustrie ist dies relevant. Zement wird in enormen Mengen produziert, gleichzeitig müssen Hersteller ihre Emissionen reduzieren. Selbst vergleichsweise kleine Veränderungen in industriellen Rezepturen können deshalb wirtschaftlich bedeutsam sein.

Allerdings hängen mögliche Einsparungen von den jeweiligen Rohstoffen, Produktionsbedingungen und technischen Anforderungen ab. Ein erfolgreiches Produkt bei einem Hersteller lässt sich nicht automatisch auf sämtliche Zementwerke übertragen.

700 Projekte zeigen die Breite des Marktes

First Graphene verfügt nach Angaben seines CEO bereits über etwa 40 bis 50 Kunden, die wiederholt Bestellungen aufgeben. Weitere rund 50 Kunden befinden sich in Zulassungs-, Produkteinführungs- oder Kommerzialisierungsprozessen.

Besonders bemerkenswert ist die Zahl von ungefähr 700 aktiven Projekten, die das Unternehmen weltweit in verschiedenen Industrien betreut.

Diese Projekte reichen von Zement und Beton über Verbundwerkstoffe bis zu Elastomeren und speziellen industriellen Beschichtungen.

Die Zahl verdeutlicht das breite Anwendungsspektrum. Sie ist jedoch nicht mit einem Auftragsbestand gleichzusetzen. Entscheidend wird sein, wie viele Projekte in regelmäßige Bestellungen übergehen und welche Umsätze daraus entstehen.

Die Voraussetzungen für eine Ausweitung der Produktion sind bereits teilweise vorhanden. First Graphene verfügt über eine Anlage, deren ursprüngliche Kapazität auf rund 100 Tonnen Graphen jährlich ausgelegt wurde. Laut Bell wurden die Herstellungsverfahren seitdem weiter verbessert.

Damit liegt die kurzfristige Herausforderung weniger im Aufbau zusätzlicher Produktionsanlagen als in der Gewinnung und Betreuung industrieller Kunden.

Europa wird zum wichtigen Absatzmarkt

Besonders interessant für deutsche Anleger ist die europäische Ausrichtung. First Graphene unterhält in Manchester Forschungs-, Entwicklungs- und kommerzielle Aktivitäten und arbeitet an Zementanwendungen in mehreren europäischen Ländern.

Fortgeschrittene Versuche laufen nach Unternehmensangaben unter anderem in Dänemark, Belgien, Italien, Spanien und der Türkei.

Um die industrielle Einführung zu beschleunigen, bietet First Graphene inzwischen kostenpflichtige Labortests für Zementhersteller an. Dabei werden kundenspezifische Rohstoffe untersucht, geeignete Graphendosierungen bestimmt und mögliche Festigkeitsverbesserungen gemessen.

Das ist ein wichtiger Unterschied zu klassischen Forschungsprojekten: Hersteller können ihre eigenen Materialien unter kontrollierten Bedingungen prüfen lassen, bevor sie eine mögliche kommerzielle Einführung entscheiden.

Warum auch Spezialwerkstoffe interessant bleiben

Während Zement und Beton besonders große Absatzvolumina ermöglichen könnten, bieten spezialisierte Anwendungen andere wirtschaftliche Perspektiven.

First Graphene berichtet unter anderem über Fortschritte bei Verbundwerkstoffen, einschließlich Anwendungen mit Carbonfasern. Weitere Einsatzfelder betreffen Polyurethane, flammhemmende Materialien und industrielle Komponenten.

Hier können zusätzliche Eigenschaften wie verbesserte Barrierewirkung, Festigkeit oder Wasserbeständigkeit den wirtschaftlichen Nutzen bestimmen.

Das Geschäftsmodell könnte sich damit auf zwei unterschiedliche Märkte stützen: große industrielle Volumina im Baustoffsektor und höherwertige Spezialanwendungen mit möglicherweise attraktiveren Margen.

Beide Bereiche erfordern allerdings eine sorgfältige Abstimmung mit den jeweiligen Kunden. Die technische Integration, Qualitätssicherung und wiederholbare Produktion bleiben wesentliche Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Fazit

Der Graphenmarkt entwickelt sich zunehmend von einer technologiegetriebenen Forschungslandschaft zu einem industriellen Anwendungsmarkt. Für Investoren ist dieser Übergang besonders interessant, weil sich damit die Bewertungskriterien verändern: Nicht mehr nur Patente und technische Leistungsfähigkeit zählen, sondern wiederkehrende Umsätze, Produktionsvolumina und die Zahl dauerhaft gewonnener Kunden.

First Graphene kann bereits auf kommerzielle Anwendungen, eine bestehende Produktionsinfrastruktur und einen breiten internationalen Projektbestand verweisen. Die Verfügbarkeit des gemeinsam mit Breedon entwickelten Zementadditivs ist dabei ein konkreter Fortschritt.

Gleichzeitig stehen wichtige Aufgaben bevor. Aus rund 700 Projekten müssen weitere kommerzielle Kunden entstehen. Die laufenden europäischen Zementversuche müssen ihre Wirtschaftlichkeit unter unterschiedlichen Produktionsbedingungen bestätigen. Und steigende Bestellungen müssen sich letztlich in den Geschäftszahlen niederschlagen.

Die nächsten Unternehmensberichte werden deshalb besonders aufschlussreich sein: Sie können zeigen, wie schnell die bestehende Projektpipeline in messbare Umsätze umgewandelt wird.

Für First Graphene liegt die zentrale Chance nicht mehr ausschließlich darin, die Möglichkeiten von Graphen zu demonstrieren, sondern darin, das Material dauerhaft in industriellen Lieferketten zu etablieren.

Quellen:

https://www.eubiznews.com/article/first-graphene-ceo-confirms-graphene-cement-additive-is-now-commercially-available-in-uk

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 700 Projekte, bis zu 50 Stammkunden: Warum Graphen jetzt den Sprung in die Industrie schafft appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3