"Zur Sicherstellung der Energieversorgung, insbesondere der Erdgasversorgung, sollen dem Strommarkt vorsorglich weitere Erzeugungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, um Erdgas in der Stromerzeugung einzusparen", heißt es in dem als Verschlusssache eingestuften Entwurf des "Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken", der dem Handelsblatt vorliegt. Die Maßnahme zielt auf Anlagen in der Netzreserve sowie auf Kraftwerke, die 2026, D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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