EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
3. Quartal 2026:
9-Monatszeitraum 2026:
Jahresprognose 2026:
Über Eckert & Ziegler.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200EUDABLUKXCKG48
|EQS News ID:
|2432992
|Ende der Mitteilung
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2432992 12.11.2026 CET/CEST