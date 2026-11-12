DJ United Internet bestätigt Ausblick

DOW JONES--United Internet hat in den ersten neun Monaten mehr verdient und umgesetzt. Der MDAX-Konzern steigerte seine Kundenzahl und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro. Die kostenpflichtigen Kundenverträge steigerte der Konzern um 770.000 auf 30,49 Millionen. Das um Einmalkosten aus Restrukturierungsprogrammen bei den Töchtern 1&1, Versatel und Ionos bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas höher als von Analysten erwartet aus. Die Einmalaufwendungen beliefen sich auf 61,3 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft stieg auf 1,26 von 0,75 Euro. Ohne Bereinigung lag es bei 1,04 Euro.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin auf 6,25 von 6,1 Milliarden Euro im Vorjahr steigen. Beim EBITDA will United Internet unverändert 1,45 Milliarden Euro erreichen. Die Barinvestitionen sollen weiterhin auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken.

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November 12, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

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