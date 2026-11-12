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Finanzergebnisse Q3 2026 - Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum



12.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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OHB SE: Finanzergebnisse Q3 2026 - Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum Gesamtleistung im Vorjahresvergleich um 10 % gewachsen;

bereinigtes EBITDA deutlich verbessert (+23 %)

Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

IRIS 2 -Großauftrag und S3-NGT erhöhen langfristige Visibilität; bislang realisierter Auftragseingang von EUR 2,3 Mrd. im Jahr 2026

Auftragspipeline weiterhin bei rund EUR 20 Mrd.

Zwei erfolgreiche Satellitenmissionen (SeRANIS und IRIDE) stärken die Position im Markt für LEO-Konstellationen

Strategische Beteiligung an MediaMobil erweitert die Wertschöpfungskette im Bereich Satellitenkommunikation Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach neun Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte (10 %) Gesamtleistung von EUR 946,5 Mio. (Vorjahr: EUR 863,5 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 23 % von EUR 80,9 Mio. auf EUR 99,7 Mio. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 30 % von EUR 51,4 Mio. auf EUR 66,9 Mio.



Der Auftragsbestand des Konzerns lag nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 3.937 Mio. nach EUR 3.117 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 3.202 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 456 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR 279 Mio. auf das Segment DIGITAL. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit. Zum Stichtag 30. September 2026 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.878,6 Mio. um rund 20 % über dem Niveau des 31. Dezember 2025 (EUR 1.566,4 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 431,4 Mio. auf EUR 937,2 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. September 2026 von 49,9 %, nach 27,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2025.



Mit der Beauftragung für die Entwicklung und den Bau aller 18 Satellitenplattformen für das Segment im mittleren Erdorbit (MEO) für IRIS2, Europas Flaggschiffprogramm für sichere Satellitenkommunikation, unterzeichnete OHB im vergangenen Quartal den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Das Vertragsvolumen beträgt knapp EUR 1 Mrd. Mit Galileo und Copernicus hat OHB bereits zwei der wichtigsten europäischen Satellitenprogramme maßgeblich mitgestaltet. Mit dem Beitrag zu IRIS² baut das Unternehmen die eigene Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter aus.



Daneben stärkt OHB mit dem Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA für die Mission Sentinel-3 Next Generation Topography (S3-NGT) des europäischen Copernicus-Programms die eigene Position im Markt für Erdbeobachtungssatelliten. Die ESA vertraut erneut auf die bewährte Expertise von OHB bei der Umsetzung komplexer Satellitensysteme. Der Auftrag über den ersten Satelliten hat ein Volumen von EUR 554 Mio., mit der Option auf einen zweiten Satelliten.



Beide Aufträge verbessern die Visibilität der Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren und stärken damit die strategische Planungssicherheit des Konzerns.



Der erfolgreiche Start des Technologiedemonstrators ATHENE-1 für die Mission SeRANIS und der letzten Gruppe von Eaglet-II-Satelliten für die Erdbeobachtungskonstellation IRIDE belegt die technologische Vielseitigkeit des Konzerns und seine Fähigkeit, unterschiedliche Kunden- und Missionsanforderungen mit verschiedenen Satellitenplattformen im wachstumsstarken LEO-Marktsegment erfolgreich umzusetzen.



Angesichts der wachsenden Bedeutung innovativer Kommunikationslösungen für zukünftige Raumfahrtanwendungen hat OHB durch die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit der MediaMobil Communication GmbH und der Übernahme von 25 % der Anteile an dem Unternehmen gezielt die eigenen Kompetenzen im Bereich der Satellitenkommunikation erweitert. Damit baut der Konzern das Leistungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter aus.



Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. Damit bestätigt die OHB SE ihre Guidance für das Jahr 2026. Der OHB-Konzern sieht sich gut aufgestellt, um seine strategischen mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.



Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 +/- 9M Umsatzerlöse 312.459 283.892 912.599 820.849 +11 % Gesamtleistung 318.516 299.998 946.459 863.528 +10 % Bereinigtes EBITDA 39.288 35.001 99.679 80.943 +23 % Bereinigtes EBIT 28.053 24.878 66.912 51.403 +30 % EBT 20.323 19.355 28.126 36.792 -24 % Periodenergebnis 14.309 12.915 19.137 24.384 -22 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,69 0,64 0,96 1,20 -20 % Finanzmittelbestand 232.357 53.437 232.357 53.437 +335 %





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