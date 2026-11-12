Smart Hospital: Wie die PORR Krankenhäuser der Zukunft mitgestaltet

Anzeige / Werbung

Krankenhäuser stehen europaweit vor tiefgreifenden Veränderungen. Alternde Gesellschaften, Fachkräftemangel und steigende Anforderungen an digitale Prozesse verändern, wie medizinische Einrichtungen geplant, gebaut und betrieben werden. Ein zentraler Begriff dieser Entwicklung ist das "Smart Hospital". Was sich dahinter verbirgt und welche Rolle Bauunternehmen wie die PORR dabei spielen, zeigen Wissenschaft und konkrete Bauprojekte.

Was die Fraunhofer-Studie unter einem Smart Hospital versteht

Orientierung für die Digitalisierung von Krankenhäusern liefert das Whitepaper "Die Roadmap zum Smart Hospital" aus dem Jahr 2024. Es entstand im Rahmen des Projekts SmartHospital.NRW unter Federführung der Universitätsmedizin Essen gemeinsam mit den Fraunhofer-Instituten IAIS und MEVIS sowie der RWTH Aachen. Ein Smart Hospital setzt demnach digitale Technologien und Künstliche Intelligenz strategisch ein, um die Patientenversorgung zu verbessern, das Personal zu entlasten und medizinische Abläufe effizienter zu gestalten.

Das Forschungskonsortium entwickelte dafür ein Vorgehensmodell mit zwei Selbstbewertungs-Werkzeugen, mit denen sich die technische und organisatorische KI-Bereitschaft sowie die Ausrichtung an Grundprinzipien wie Patienten- und Mitarbeiterzentrierung überprüfen lassen. Hinzu kommen konkrete Anwendungsbeispiele - von automatisierter Dokumentation über die Sturzprophylaxe bis zu Sprachassistenzsystemen - sowie Empfehlungen für neue Qualifikationsprofile des Klinikpersonals.

Expertise für die Gesundheitsinfrastruktur von morgen

Bei der PORR zeigt sich die bauliche Seite der Smart-Hospital-Entwicklung in einem breiten Portfolio an Gesundheitsprojekten, das der Konzern über seinen Geschäftsbereich PORR Healthcare in mehreren Heimmärkten aufgebaut hat. Ende 2025 hat der Konzern mit der Übernahme der VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH sein Healthcare-Geschäft deutlich ausgeweitet: Mehr als 30 zusätzliche Gesundheitsprojekte kamen dadurch hinzu, unter anderem auch in Österreich und Rumänien.

In Österreich realisiert die PORR aktuell den Neubau von Pavillon 6 des Wiener Hanusch-Krankenhauses. Das rund 10.500 Quadratmeter große Gesundheitszentrum mit 66 Betten und einem modernen OP-Bereich wird schlüsselfertig inklusive Medizintechnik übergeben. Ebenfalls in Umsetzung ist die umfassende Modernisierung des Bezirkskrankenhauses Reutte in Tirol, wo mehrere Fachabteilungen bei laufendem Klinikbetrieb saniert und technisch erneuert werden. Weitere Projekte umfassen das AUVA-Rehazentrum Meidling und das Krankenhaus Wiener Neustadt.

In Polen zählt die PORR mit fünf laufenden Projekten ebenso zu den bereits etablierten Anbietern im Gesundheitsbau. Das größte Vorhaben ist der rund 250 Millionen Euro schwere Neubau des Onkologischen Krankenhauses in Wroclaw. Mit mehr als 100.000 Quadratmetern Geschossfläche handelt es sich um die größte öffentliche Gesundheitsinvestition in der Geschichte der Region. Hinzu kommen ein Behandlungs- und Diagnosezentrum für das Mutter-Kind-Institut sowie die ebenfalls in Warschau gelegene neue Kardiologie-Abteilung des Bielanski-Krankenhauses, deren Fertigstellung für das laufende Quartal vorgesehen ist.

Was die PORR unter dem Trend zum "Smart Hospital" versteht, zeigt sich vor allem bei Planung und technischer Infrastruktur. Krankenhäuser werden als vernetzte Systeme konzipiert, die unter anderem Künstliche Intelligenz, Telemedizin sowie die digitale Vernetzung von Patientinnen und Patienten, Personal und Versorgungsströmen unterstützen. Modulare Bauweisen sollen es ermöglichen, Stationen und Grundrisse flexibel an neue Technologien und veränderte klinische Anforderungen anzupassen. Bereits in der Planung kommen digitale Methoden wie Building Information Modeling (BIM) zum Einsatz, bei denen ein digitales Datenmodell des Gebäudes entsteht.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" und/oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://smarthospital.nrw/wp-content/uploads/2024/11/Whitepaper_SmartHospital_Vorgehensmodell_Web.pdf

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/porr-healthcare-baut-gesundheitsinfrastruktur-von-morgen

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post Smart Hospital: Wie die PORR Krankenhäuser der Zukunft mitgestaltet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607