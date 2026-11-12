Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas zeigte in den letzten Handelstagen zunächst eine kräftige Erholung. Kurz vor der Veröffentlichung der Q3-Daten erreichte die Aktie den wichtigen Widerstandsbereich von 28 Euro. Mit starken Quartalszahlen im Rücken sollte der Sprung über diese Marke gelingen - so zumindest die Erwartungen des Marktes. Doch Vestas veröffentlichte einen ambivalenten Quartalsbericht. Die Aktie bekam daraufhin ...

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