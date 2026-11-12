Heidelberg (ots) -- Hoher Auftragseingang im zweiten Quartal 2026/2027, nach sechs Monaten rund 3 Prozent über dem Niveau des Vorjahreshalbjahres- Umsatz und EBITDA-Marge im Geschäftsjahresverlauf sequenziell gesteigert- Fokus auf Umsetzung strategischer Prioritäten - manroland sheetfed Integration verläuft planmäßig- Geopolitische Krisen und Vorleistungen belasten Profitabilität- Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %Der Geschäftsverlauf der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich in einem nach wie vor herausfordernden geopolitischen Umfeld sequenziell verbessert. So hat sich im zweiten Quartal (1. Juli - 30. September 2026) des Geschäftsjahres 2026/2027 der Auftragseingang im Gesamtjahresverlauf weiter verbessert und lag mit 604 Mio. € über dem Wert des zweiten Quartals des Vorjahres (551 Mio. €). Nach sechs Monaten betrug der Auftragseingang 1.141 Mio. € und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1.111 Mio. €). In allen Regionen konnten die Aufträge im zweiten Quartal zulegen. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 mit 913 Mio. € unter dem Vorjahreswert (985 Mio. €). Das zweite Quartal des Berichtszeitraums wies mit 509 Mio. € in etwa das Niveau des Vorjahres (519 Mio. €) aus. In der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen aufgrund der soliden Auftragslage sowie des gestiegenen Auftragsbestands mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und Ergebnisses gegenüber dem ersten Halbjahr.Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf 6,4 Prozent verbessert, lag nach sechs Monaten bei 3,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 6,4 Prozent) und war vor allem durch das niedrigere Umsatzvolumen und negative Produktmixeffekte belastet. Daneben zeigten sich eine makroökonomische Eintrübung, insbesondere im Nahen Osten mit Auswirkung auf das Investitionsverhalten, sowie ein zeitlich verzögerter Hochlauf bei Projekten im Segment Technology. Das Ergebnis nach Steuern war nach sechs Monaten mit -9 Mio. € leicht negativ (Vorjahr 0 Mio. €), im zweiten Quartal konnte es mit 24 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt werden (11 Mio. €), was auf einen positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb von manroland sheetfed zurückzuführen war."Die Nachfrage nach unseren Produkten und Serviceleistungen bleibt hoch, was sich dank unserer starken Marktposition in einem steigenden Auftragseingang widerspiegelt", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Die anhaltende Marktvolatilität und hoher Kostendruck sowie temporäre Aufwände durch Projekte wirken belastend auf unsere Profitabilität. In einem schwierigen Marktumfeld erreichen wir unser Umsatzziel. Die strategischen Maßnahmen und Zukäufe werden dazu beitragen, die Ertragskraft wieder zu verbessern."Vor allem durch den unterjährigen Aufbau des Net Working Capital lag der Free Cashflow nach dem ersten Halbjahr bei -125 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -64 Mio. €). Das Eigenkapital des HEIDELBERG Konzerns stieg zum 30. September 2026 im Vergleich zum Geschäftsjahresende am 31. März 2026 (568 Mio. €) auf 596 Mio. € an."Vor allem der Aufbau des Net Working Capital beeinflusste den Free Cashflow im ersten Halbjahr", sagte Christoph Burkhard, Finanzvorstand von HEIDELBERG."HEIDELBERG verfügt über eine solide Finanzstruktur und die notwendige Stabilität, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent entlang seiner Strategie zu investieren."Fokus auf Umsetzung strategischer PrioritätenIm Segment HEIDELBERG Technology konnten insbesondere die Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität (Amperfied) und Energiesysteme zur Steigerung des Auftragseingangs und Umsatz in den ersten sechs Monaten beitragen. Darüber hinaus konnten erste Aufträge über Drohnenabwehrsysteme im Joint Venture ONBERG generiert werden. Das bereinigte EBITDA blieb in diesem Segment aufgrund der Vorleistungen für geplantes Wachstum noch negativ (-9 Mio. €).Weltweit starke Marktposition im Kerngeschäft - manroland sheetfed Integration verläuft planmäßigIm Segment Digital Solutions & Lifecycle stiegen ebenfalls Auftragseingang und Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment Print & Packaging Equipment lag der Auftragseingang nach sechs Monaten unter dem Vorjahresniveau. Im zweiten Quartal steigerte sich der Auftragseingang um rund 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert.Die weltweite Integration des Lifecycle- und Service-Geschäfts von manroland sheetfed in die Organisation von HEIDELBERG verläuft nach Plan und hat im zweiten Quartal zu ersten Auftragseingängen und Umsätzen geführt. Der Zugang zu mehr als 3.000 neuen Kunden sowie die mögliche Erweiterung des Portfolios um Großformatlösungen tragen zur Stärkung der Marktposition bei. HEIDELBERG ist zuversichtlich, spätestens Ende Geschäftsjahr 2028 die Integration von manroland vollzogen und das Geschäft mit den übernommenen Kunden weiter ausgebaut zu haben."Im Bereich Packaging hat ein Großauftrag aus Ägypten die hohe Relevanz der Boardmaster für Hochleistungsanwendungen bestätigt. Die Investitionen unseres Kunden UFlex ASEPTO in einem internationalen Wachstumsmarkt zeigen, dass wir von den strukturellen Trends im Verpackungssektor profitieren können.", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Unsere neue Etikettendruckmaschine speziell für den indischen Markt bekräftigt unser Engagement, eine bedeutende Rolle im indischen Etiketten- und Verpackungsmarkt zu spielen."Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %Bereits am 29. Oktober hatte HEIDELBERG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).Über HEIDELBERG:Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.Bild 1: Der Verpackungsproduzent UFlex ASEPTO hat an seinem neuen Standort in Ägypten zwei hochproduktive Boardmaster Systeme von HEIDELBERG für die Produktion aseptischer Verpackungen in Betrieb genommen.Bild 2: "Stronger Together": Servicetechniker von HEIDELBERG und manroland sheetfed arbeiten bei Kunden Hand in Hand vor Ort.Bild 3: Gallus und HEIDELBERG stellten auf der LOUPE India 2026 die neue Gallus Flexomaster vor und präsentieren damit eine Druckplattform, die speziell auf die Anforderungen des indischen Etikettenmarktes zugeschnitten ist.Bild 4: In Kombination mit der Messe All in Print China besuchten zahlreiche Kunden das Produktionswerk von HEIDELBERG in Shanghai sowie das dortige Print Media Center.Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/investor_relations/overview_1.jsp)- und Presseportal (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.Wichtiger Hinweis:Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.Für weitere Informationen:Corporate CommunicationsThomas FichtlTelefon: +49 6222 82- 67123E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.comMatthias HartungTelefon: +49 6222 82-67174E-Mail: matthias.hartung@heidelberg.comInvestor RelationsMarc SchellenbergerTel.: +49 6222 82-6120E-Mail: marc.schellenberger@heidelberg.comOriginal-Content von: Heidelberger Druckmaschinen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000778/100943544