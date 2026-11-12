Berlin (ots) -- Heiz-Konstanz schlägt Thermostat-Jojo: Häufiges Hoch- und Runterdrehen der Heizung ist nicht effizient.- Raumtemperatur gezielt absenken: Ein Grad weniger spart rund sechs Prozent Heizenergie.- Schimmelbildung vermeiden: Augenmaß beim Energiesparen und regelmäßiges Lüften - auch bei Frost.- Wie sich mit der richtigen Heiz- und Lüftstrategie Kosten sparen lassen, erklärt Markus Lau, Technikexperte beim Flüssiggas Verband.Die kalte Jahreszeit ist da - und mit ihr die Frage: Wie wird es drinnen angenehm warm, ohne dass die Heizkosten überhitzen? "Beim Heizen ist Konstanz gefragt", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Flüssiggas Verband. "Das Thermostat auf der persönlichen Wohlfühlstufe zu belassen, ist effizienter als häufiges Hoch- und Runterdrehen." Vier Heiztipps, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher energiesparend durch den Winter kommen.Heiztipp 1: Stufe 5 heizt Räume nicht schneller aufEin Irrtum, der sich hartnäckig hält: Die Wohnung wird schneller warm, wenn das Heizkörperthermostat voll aufgedreht ist. "Über die Ziffern auf dem Thermostat wird die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Raum aufheizt, lässt sich durch Stufe 5 nicht beschleunigen", erklärt Markus Lau. Effizienter ist es, die individuelle Wohlfühltemperatur konstant zu halten - beispielsweise im Wohn- und Arbeitszimmer bei etwa 20 °C, also Stufe 3 auf dem Thermostat. Nachts, bei längerer Abwesenheit und in weniger genutzten Räumen lässt sich die Temperatur hingegen gezielt absenken und so Heizenergie sparen.Heiztipp 2: Nicht jeder Raum muss kuschelig warm seinIn Wohnräumen angenehm warm, im Flur oder wenig genutzten Zimmern etwas kühler: Nicht jeder Raum braucht die gleiche Temperatur. Und das lohnt sich: "Schon ein Grad weniger Raumtemperatur spart als Faustregel rund sechs Prozent Heizenergie", sagt Markus Lau. "Wer die Temperaturen an die Nutzung der einzelnen Räume anpasst, kann über die gesamte Heizsaison gerechnet die Heizkosten spürbar senken." Beim Temperaturmix gilt: Unbedingt darauf achten, dass der Temperaturunterschied zwischen stärker und weniger stark beheizten Räumen nicht mehr als fünf Grad Celsius beträgt. Zudem die Türen zwischen unterschiedlich beheizten Räumen geschlossen halten. Sonst gelangt feuchtwarme Luft in kühlere Zimmer und erhöht dort das Schimmelrisiko.Heiztipp 3: Heizverzicht? Besser nicht!Auch wenn niemand zu Hause ist, gilt: Sparsamkeit ist gut, kompletter Heizverzicht dagegen nicht. "Wer bei Abwesenheit die Raumtemperatur moderat absenkt, spart Heizenergie", sagt Markus Lau. "Wichtig dabei ist, die 16-Grad-Grenze zu beachten. Liegt die Temperatur dauerhaft darunter, steigt das Schimmelrisiko."Wird die Heizung etwa während eines Winterurlaubs ganz abgeschaltet, drohen bei Minustemperaturen Frostschäden an Heizkörpern und Rohren. Ein wirksamer "Abwesenheitsschutz" für die Heizungsanlage ist ein Weiterbetrieb auf niedrigem Niveau. Auf dem Heizkörperthermostat entspricht Stufe 2 einer Zieltemperatur von etwa 16 °C.Heiztipp 4: Regelmäßig und richtig lüften - auch bei FrostFrische Luft ja, dauerhaft gekippte Fenster nein: Beim Lüften im Winter kommt es auf die richtige Vorgehensweise an. "Am besten zwei- bis dreimal täglich für drei bis fünf Minuten lüften", rät Markus Lau. "Am schnellsten funktioniert der Luftaustausch beim Querlüften, also durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster." Unbedingt vermeiden: Dauerlüften mit gekippten Fenstern. Dabei geht unnötig Heizenergie verloren. Zudem können Wände im Fensterbereich stark auskühlen und feucht werden. Das erhöht das Schimmelrisiko. Grundsätzlich gilt beim Lüften: Heizkörperthermostate vollständig zudrehen.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/6388908