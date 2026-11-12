HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nur eine Kontrakterweiterung habe im dritten Quartal die Auftragseingänge des Infrastrukturkonzerns angetrieben, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. 2027 erwarte der Konzernchef aber ein normalisiertes Jahr, das noch unterstützt werde durch Aufträge, die aus dem Jahr 2026 verschoben wurden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:27 / GMT

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