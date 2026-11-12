Berlin (ots) -Solveig Degen und Dr. Dominik Piétron werden für ihre wissenschaftlichen Arbeiten in der kritischen politischen Ökonomie mit dem diesjährigen Jörg-Huffschmid-Preis (https://www.rosalux.de/news/id/54097/joerg-huffschmid-preis-2026) ausgezeichnet. Der Preis für herausragende Examensarbeiten und Dissertationen in diesem Feld wird bereits zum achten Mal verliehen. Die Preisvergabe findet am 20. November von 20 bis 21 Uhr im Rahmen der Konferenz "Socialism for Future. Zur Politischen Ökonomie eines grünen Sozialismus" (https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/7PQTR/socialism-for-future?cHash=a2f992c29825f63862897338b6b7c4e7) in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin statt.Solveig Degen erhält den Preis für ihre Masterarbeit "Levers and Barriers for Energy System Transformation Through Socialisation. The Case of the Austrian Energy Sector".Solveig Degen (https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/zukunftarbeit/mitarbeiter_innen/solveig-degen) (Institut für Soziologie der Humboldt-Universität zu Berlin und Centre for Social Critique Berlin) forscht unter anderem zur politischen Ökonomie von Energiefragen und demokratischer Wirtschaftsplanung sowie Vergesellschaftung. Ihre Arbeit erscheint, während Vergesellschaftung und demokratische Planung wieder intensiver politisch diskutiert werden, und zeigt, wie diese Ideen im Energiesektor konkret werden können.Dr. Dominik Piétron erhält den Preis für seine Dissertation "Digitale Privatisierung. Konflikte um Daten und Plattformen in der öffentlichen Daseinsvorsorge" (https://transcript-verlag.de/media/pdf/2d/ec/e5/oa9783839477786.pdf).Dominik Piétron (https://www.fb03.uni-frankfurt.de/181439863/Dr__Dominik_Pi%C3%A9tron) (Institut für Soziologie, Goethe-Universität Frankfurt/Main), forscht zum Themenfeld politische Ökonomie des digitalen Kapitalismus. Seine Arbeit zeigt, wie sich Machtverhältnisse zwischen Finanzakteuren, Digitalkonzernen und öffentlicher Hand verschoben haben.Die Auszeichnung (https://www.rosalux.de/news/id/54097/joerg-huffschmid-preis-2026) wird im Gedenken an das wissenschaftliche Werk und gesellschaftspolitische Engagement des 2009 verstorbenen Bremer Ökonomen Jörg Huffschmid durch Attac Deutschland (https://www.attac.de/), das Netzwerk Plurale Ökonomik (https://www.plurale-oekonomik.de/), EuroMemo (https://euromemo.eu/) sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung (https://www.rosalux.de) vergeben.Zur Teilnahme an der Preisverleihung sind Sie herzlich eingeladen. Die Preisträger*innen stehen Ihnen für Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Jannine Elaine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6388911