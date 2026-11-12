Danube Properties hat Shahrukhz Residences by Danube, die komplett möblierten Wohnungen direkt am Wasser in Dubai Maritime City, öffentlich präsentiert. Die große Eröffnungsveranstaltung fand am 11. November in der Coca-Cola Arena in Dubai in Anwesenheit des Gründers und Vorstandsvorsitzenden der Danube Group, Rizwan Sajan, sowie von Shah Rukh Khan und Gauri Khan, statt.

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Shahrukhz Residences by Danube: Exclusive Gauri Khan-Designed Penthouses Worth USD 5.35 Million Each Sell Out on Launch Day (Photo: AETOSWire)

Die von dem Filmemacher Karan Johar moderierte Veranstaltung ist das zweite gemeinsame Event von Rizwan Sajan und SRK. Ein Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe, dass alle von Gauri Khan entworfenen Penthäuser, die jeweils einen Wert von $5,35 Millionen haben, bereits am Tag der Markteinführung ausverkauft waren.

Seine Dankbarkeit gab Rizwan Sajan mit folgenden Worten zum Ausdruck: "Shahrukhz Residences ist mehr als nur ein Bauprojekt. Es steht für unser Bestreben, Wohnräume zu schaffen, die außergewöhnliches Design, bereichernde Erlebnisse und bleibenden Wert vereinen. Die Resonanz, insbesondere der Ausverkauf der Penthäuser, ist ein Meilenstein, auf den unser Team stolz ist."

Shah Rukh Khan sagte: "Es ist wunderbar zu sehen, wie sich das Projekt 'Shahrukhz' von einem erfolgreichen kommerziellen Projekt zu einer kultigen Wohnadresse entwickelt. Die Idee, ein Leben im königlichen Stil zu führen, wird durch die für dieses Bauprojekt konzipierten Erlebnisse zum Leben erweckt."

Gauri Khan fügte hinzu: "Bei den Penthäusern wollte ich Räume schaffen, die elegant, warm und unverwechselbar wirken und gleichzeitig die Lage am Wasser optimal zur Geltung bringen. Es ist erfreulich zu sehen, dass diese Designvision so viel Zuspruch findet und bereits alle Wohnungen verkauft sind."

Shahrukhz Residences bietet komplett möblierte Wohnungen ab $450.000 mit einem flexiblen 30:70-Zahlungsplan an: 30 während der Bauphase und 70 bei der Übergabe.

Der Turm wird über mehr als 40 Lifestyle-Annehmlichkeiten verfügen, darunter eine in ihrer Art einzigartige "Longevity Lounge" mit Kryotherapie, hyperbarer Sauerstofftherapie, einem Rotlicht-Therapiebett, einer Infrarotsauna und weiteren auf Langlebigkeit ausgerichteten Einrichtungen. Die Bewohner kommen zudem in den Genuss von Spielbereichen mit Wasser-Thematik, Sportanlagen, einer Kindertagesstätte, Rad- und Joggingstrecken, einem exklusiven "King's Club" auf der Dachterrasse sowie dem Zugang zu einer privaten Yacht.

Die "Shahrukhz Residences by Danube" knüpfen an den Erfolg des Shahrukhz-Geschäftsturms an, der bereits am Tag der Markteinführung im Jahr 2025 ausverkauft war.

Über Danube Properties

Danube Properties, eine Tochtergesellschaft der Danube Group, die 1993 von Rizwan Sajan gegründet wurde, ist einer der führenden privaten Immobilienentwickler der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen, das als Pionier des 1-Prozent-Zahlungsplans bekannt ist, entwickelt komplett möblierte Wohnungen mit über 40 Lifestyle-Annehmlichkeiten und hat sich einen hervorragenden Ruf für hochwertige Bauausführung und termingerechte Fertigstellung erarbeitet.

Quelle: AETOSWire

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