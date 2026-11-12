DJ Deutsche Bank wegen Mängeln bei Postbank-IT-Migration bestraft

DOW JONES--Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln im Zusammenhang mit der Migration der Postbank-Kundendaten auf die IT-Plattform der Muttergesellschaft eine Strafe zahlen. Die Bafin hat Bußgeld von 8 Millionen Euro verhängt. Die Deutsche Bank habe keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das höhere Aufkommen von Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration entstanden sei, teilte die Finanzaufsicht mit. Außerdem habe sie Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

"Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. "Die Deutsche Bank akzeptiert die Entscheidung der Bafin"

Die Summe setzt sich zusammen aus einem Bußgeld von 5,5 Millionen Euro für die zu langsame Bearbeitung von Kundenbeschwerden und aus einer Strafe von 2,5 Millionen Euro für die verzögerte Bearbeitung von Depotübertragen.

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November 12, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)

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