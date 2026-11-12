Rorschach (ots) -Ein LKW ohne Fahrer kostet Speditionen wertvolle Kapazitäten sowie Geld- und Umsatzverlust und kann geplantes Wachstum ausbremsen. Dennoch beginnt die Personalsuche in vielen Betrieben erst, wenn eine Stelle bereits unbesetzt ist. Leonhard Braun, Gründer von Braun Recruiting, setzt deshalb auf eine kontinuierliche und branchenspezifische Mitarbeitergewinnung. Wie sein Ansatz funktioniert und welche Ergebnisse Unternehmen damit erzielen können, erfahren Sie hier.Der Wettbewerb um qualifizierte Berufskraftfahrer wird für Speditionen zunehmend zur Belastungsprobe. Während erfahrene Fahrer in den Ruhestand gehen, fehlt es an ausreichend Nachwuchs. Gleichzeitig konkurrieren Transportunternehmen innerhalb ihrer Region um dieselben verfügbaren Fachkräfte. Für Geschäftsführer und Personalverantwortliche wird es dadurch immer schwieriger, offene Stellen zeitnah zu besetzen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn ein Mitarbeiter kurzfristig kündigt und sich kein geeigneter Ersatz findet. Dann geraten Tourenpläne durcheinander, Fahrzeuge bleiben möglicherweise ungenutzt und wichtige Aufträge stehen auf dem Spiel. "Wer erst mit der Suche beginnt, wenn ein Fahrer bereits fehlt, verliert wertvolle Zeit. Im schlimmsten Fall bleibt der LKW stehen, obwohl genügend Aufträge vorhanden wären", warnt Leonhard Braun, Gründer von Braun Recruiting."Umso entscheidender ist es, Mitarbeiter nicht erst dann zu suchen, wenn eine Stelle frei wird. Speditionen müssen kontinuierlich die richtigen Fahrer ansprechen und sich einen verlässlichen Zugang zu geeigneten Bewerbern aufbauen", so Leonhard Braun weiter. Mit den Herausforderungen der Logistik ist er seit seiner Kindheit vertraut: Schon sein Vater und Großvater waren in der Branche tätig. Beruflich führte ihn sein Weg zunächst in die Luftfahrt, wo er als Pilot arbeitete. Parallel beschäftigte er sich intensiv mit Online-Marketing. Als während der Corona-Pandemie der Personalbedarf in der Logistik weiter stieg, nutzte er dieses Wissen für eine erste Recruiting-Kampagne. Das Ergebnis: zwei Einstellungen innerhalb von drei Wochen. Aus diesem Projekt und weiteren Empfehlungen entwickelte sich Braun Recruiting. Heute konzentriert sich Leonhard Braun mit seinem Unternehmen ausschließlich auf die Mitarbeitergewinnung für Speditions-, Logistik- und Transportunternehmen, insbesondere für Berufskraftfahrer, Disponenten und Lagerpersonal.Leonhard Braun: Worauf es bei der Gewinnung von Berufskraftfahrern wirklich ankommtWer Berufskraftfahrer gewinnen möchte, muss zunächst verstehen, was ihnen bei der Wahl eines Arbeitgebers tatsächlich wichtig ist. Genau hier sieht Leonhard Braun eine Schwäche vieler allgemeiner Recruiting-Anbieter. Denn während Speditionen in ihren Stellenanzeigen häufig ein familiäres Arbeitsumfeld oder eine moderne Fahrzeugflotte hervorheben, möchten potenzielle Bewerber vor allem wissen, welche Arbeitsbedingungen sie konkret erwarten. Welche Touren werden gefahren? Wie häufig können sie nach Hause zurückkehren? Mit welchen Fahrzeugen sind sie unterwegs und wie sind deren Kabinen ausgestattet? Im Fernverkehr, wo Fahrer einen großen Teil ihrer Arbeitszeit im LKW verbringen, können solche Einzelheiten den Ausschlag für oder gegen einen Arbeitgeber geben.Leonhard Braun weiß aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung solche Details im Fahreralltag haben. Schon früh half er seinem Vater, der als Lkw-Fahrer arbeitete, beim Verladen von Fahrzeugen und war gemeinsam mit ihm unterwegs. So gewann er Einblicke in die betrieblichen Abläufe und lernte die unterschiedlichen Anforderungen im Nah- und Fernverkehr kennen. Dieses Wissen hilft ihm heute, bei Gesprächen mit Speditionen die richtigen Fragen zu stellen und Arbeitsbedingungen aus der Perspektive potenzieller Bewerber zu betrachten. Denn was für einen Fahrer ein entscheidender Vorteil ist, kann für einen anderen ein Ausschlusskriterium sein. Genau deshalb kommt es bei der Mitarbeitergewinnung darauf an, die Besonderheiten einer Stelle zu verstehen, bevor man versucht, geeignete Kandidaten dafür zu begeistern.Erst prüfen, dann werben: So entwickelt Braun Recruiting passende KampagnenAm Anfang der Zusammenarbeit mit Braun Recruiting steht eine sorgfältige Bestandsaufnahme. Leonhard Braun und sein Team prüfen, an welchem Standort Mitarbeiter gesucht werden, welche Qualifikationen erforderlich sind und welche Arbeitsbedingungen das Unternehmen anbieten kann. Dabei klären sie auch, ob die gesuchten Fachkräfte unter diesen Voraussetzungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt überhaupt zu gewinnen sind. Ist das nicht der Fall, spricht Leonhard Braun mögliche Hindernisse offen an und berät dazu, was der Kunde mit einfachen Mitteln verbessern kann, ohne dass es zwingend mit Kostensteigerung auf Arbeitgeberseite einhergeht.Auf dieser Grundlage entwickelt das Team eine auf den Betrieb zugeschnittene Recruiting-Strategie. Die Experten arbeiten konkrete Arbeitgebervorteile heraus und machen diese über gezielte Social-Media-Kampagnen bei potenziellen Bewerbern in der Region sichtbar. Dabei zählt nicht allein die Anzahl der Bewerbungen, sondern vor allem, ob die Kandidaten fachlich und hinsichtlich ihrer Erwartungen zum Unternehmen passen. Auch nach dem Kampagnenstart begleitet Braun Recruiting den Bewerbungsprozess und berücksichtigt beispielsweise, ob Bewerber zu Vorstellungsgesprächen erscheinen oder weshalb eine Einstellung nicht zustande kommt. "Wir können die richtigen Menschen nur dann gezielt ansprechen, wenn wir auch erfahren, was nach ihrer Bewerbung passiert. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Kunden eng zusammenarbeiten und nicht einfach nur Anzeigen schalten", erklärt Leonhard Braun.Die Rückmeldungen aus den Betrieben nutzt das Team, um die laufenden Kampagnen gezielt weiterzuentwickeln. Dabei geht der Ansatz über die Besetzung einzelner Stellen hinaus: Anders als eine klassische Personalvermittlung, die in der Regel einzelne Kandidaten gegen Provision vermittelt, unterstützt Braun Recruiting Speditionen beim Aufbau langfristig nutzbarer Strukturen für die Mitarbeitergewinnung. So können Unternehmen bei späteren Vakanzen auf etablierte Abläufe zurückgreifen, statt die Personalsuche jedes Mal neu aufsetzen zu müssen.Mehr als 20 Einstellungen: Wie Braun Recruiting die Spedition Benzinger unterstützteWelche Ergebnisse Braun Recruiting mit seiner Vorgehensweise erzielen kann, zeigt die Zusammenarbeit mit der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH. Für einen neu aufgebauten Standort benötigte das Unternehmen qualifizierte Berufskraftfahrer aus der Region. Gesucht wurden insbesondere Fahrer, die regelmäßig nach Hause zurückkehren konnten. Um diese Zielgruppe zu erreichen, entwickelte das Team eine regional ausgerichtete Recruiting-Kampagne und machte die Spedition am neuen Standort als Arbeitgeber bekannter.Die Kampagne führte zu knapp 200 Bewerbungen und zunächst 18 Einstellungen, darunter 17 Berufskraftfahrer. Im weiteren Verlauf konnten insgesamt mehr als 20 Mitarbeiter, darunter auch ein Disponent, gewonnen werden. Die Geschäftsleitung schätzte dabei nicht nur die konkreten Ergebnisse, sondern auch die offene Kommunikation während der Zusammenarbeit. So erläuterte Leonhard Braun bereits zu Beginn, welche Voraussetzungen der Betrieb für eine erfolgreiche Personalsuche schaffen und welche Informationen er dafür bereitstellen musste. Die aufgebauten Recruiting-Strukturen können künftig auch an weiteren Standorten oder in anderen Geschäftsbereichen eingesetzt werden.Braun Recruiting: Warum verlässliches Personal über die Zukunft einer Spedition entscheidetNeue Aufträge annehmen, zusätzliche Fahrzeuge einsetzen oder einen weiteren Standort eröffnen: Für Speditionsunternehmer hängen solche Entscheidungen nicht allein von der Nachfrage und den verfügbaren Investitionsmitteln ab. Ebenso entscheidend ist, ob genügend qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um die geplanten Vorhaben umzusetzen. Fehlt das Personal, bleiben wirtschaftliche Chancen mitunter ungenutzt, obwohl die Voraussetzungen für weiteres Wachstum eigentlich gegeben wären.Für Leonhard Braun ist eine vorausschauende Mitarbeitergewinnung deshalb ein wichtiger Bestandteil der unternehmerischen Planung. Sein Ziel ist es, Speditionen dabei zu unterstützen, ihren Personalbedarf langfristig abzusichern und auch bei Veränderungen handlungsfähig zu bleiben. "Am Ende geht es nicht nur darum, einen freien Fahrersitz wieder zu besetzen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ihre Aufträge zuverlässig erfüllen und neue Chancen nutzen können, ohne dass fehlendes Personal sie immer wieder ausbremst", fasst Leonhard Braun zusammen.Sie möchten qualifizierte Berufskraftfahrer gewinnen und Ihre Mitarbeitergewinnung langfristig aufstellen? Dann melden Sie sich bei Leonhard Braun und seinem Team von Braun Recruiting (http://www.leonhardbraun.de) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Braun Consultancy GmbHVertretungsberechtigte Personen: Leonhard Braun, Olga BraunE-Mail: info@braun-recruiting.chInternet: www.braun-recruiting.chOriginal-Content von: Braun Recruiting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183917/6388947