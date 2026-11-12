Kontrollbohrungen laufen: Lake Victoria Gold - Imwelo-Goldprojekt geht in Produktionsvorbereitung

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Lake Victoria Gold startet 6.500 Meter Gehaltskontrollbohrungen auf Imwelo - parallel laufende Bauarbeiten bringen das genehmigte Goldprojekt ebenfalls näher an den Tagebaustart.

Auf dem voll genehmigten Imwelo-Goldprojekt in Tansania fällt der Startschuss für die unmittelbare Produktionsvorbereitung: Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; Frankfurt: E1K) hat am 4. November ein 6.500 Meter umfassendes Bohrprogramm begonnen, um die ersten Abbauabschnitte in der Kernzone Area C präzise abzugrenzen. Während parallel bereits Bagger und Räumfahrzeuge die Standortinfrastruktur errichten, zielt die engmaschige Kampagne darauf ab, wirtschaftlich gewinnbares Erz exakt von taubem Nebengestein zu trennen und den Übergang zum regulären Tagebaubetrieb einzuleiten.

Lake Victoria Gold schärft Tagebauplanung mit engmaschigen Gehaltskontrollbohrungen

Im Fokus der Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) stehen die obersten 20 Meter des geplanten Tagebaus in Area C. Um die Goldverteilung lückenlos zu erfassen, bohrt das Unternehmen in einem versetzten Raster von zehn mal zehn Metern - derzeit mit einem Bohrgerät, das zeitnah durch eine zweite Anlage verstärkt werden soll, um die Kampagne bis Ende Februar 2027 abzuschließen.

Anders als bei der klassischen Exploration dient dieses Programm nicht der Suche nach neuen Vorkommen, sondern der operativen Gehaltskontrolle: Die Messdaten legen exakt fest, wo mineralisiertes Material endet und nicht mineralisiertes Nebengestein beginnt, um unerwünschte Gesteinsbeimengungen während des Abbaus zu minimieren. Laut CEO Marc Cernovitch markiert dieser Schritt den Übergang von der geologischen Untersuchung zur konkreten Betriebsplanung, da die Resultate direkt in das finale Tagebaudesign, die Abbaureihenfolge und den Aufbau erster Erzhalden einfließen.

Das Fundament für diese Detailarbeit bildeten dabei hochgradige Bohrtreffer aus den Kampagnen 2025 und 2026, die Ende August veröffentlicht wurden. So durchschnitt Bohrloch IMWDR029 ab 21 Metern Tiefe einen Abschnitt von 2,75 Metern mit durchschnittlich 28,71 Gramm Gold pro Tonne (einschließlich 1,30 Metern mit 59,77 g/t Gold), während IMWDR028 ab 32 Metern Tiefe 4,50 Meter mit 12,20 g/t Gold (darunter 1,90 Meter mit 27,94 g/t) lieferte. Weitere Bohrungen belegten zudem, dass sich die Goldmineralisierung über das aktuelle Tagebaukonzept hinaus bis in mehr als 250 Meter vertikale Tiefe erstreckt und sich sowohl östlich und westlich der Grubengrenzen als auch im Hangenden und Liegenden fortsetzt.

Ergänzt werden die Bohrdaten durch metallurgische Testreihen: Während frisches und teilweise verwittertes Gestein Goldgewinnungsraten von rund 96 bis 97 Prozent erreichte, steigerte bei oberflächennahem, tonhaltigem Verwitterungsmaterial eine intensive mechanische Reinigung mit anschließender Abtrennung feiner Bestandteile die Goldextraktion binnen 24 Stunden von 49,99 auf 84,54 Prozent - wobei diese Laborwerte noch keine endgültige Ausbringungsrate einer großtechnischen Aufbereitungsanlage darstellen.

Infrastrukturausbau schreitet parallel voran - Taifa Mining übernimmt Erdarbeiten

Zeitgleich zur geologischen Feinplanung treibt das Unternehmen die erste Phase der physischen Standortentwicklung auf dem vollständig kontrollierten Areal westlich der Geita-Goldmine von AngloGold Ashanti voran. Die Reparaturen an den Zufahrtsstraßen sind bereits abgeschlossen, das Bau- und Arbeitscamp weitgehend fertiggestellt, und in den Bereichen der künftigen Mineninfrastruktur laufen aktuell Rodungs- und Erdarbeiten. Für die praktische Umsetzung der Bergbau- und Erdbewegungsarbeiten hat Lake Victoria Gold den tansanischen Dienstleister Taifa Mining eingeplant, der auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbausektor verweist.

Trotz der vorliegenden Genehmigungen für Minenbau und Produktion sowie bestehender technischer und wirtschaftlicher Untersuchungen nach dem australischen JORC-Standard weist das Unternehmen darauf hin, dass keine aktuellen Studien nach dem kanadischen Standard NI 43-101 und keine Machbarkeitsstudie zum Nachweis wirtschaftlich gewinnbarer Erzreserven vorliegen, weshalb eine mögliche Produktionsentscheidung mit erhöhten technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden bleibt. Mit dem Abschluss der Gehaltskontrollbohrungen Anfang 2027 schafft Lake Victoria Gold jedoch die entscheidende Datengrundlage, um die ersten Abbauabschnitte in Area C präzise zu gestalten und das Projekt schrittweise in den aktiven Goldabbau zu überführen.

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