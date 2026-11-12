EQS-News: Nexum Group AG
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Nexum Group AG: SRC Research startet Coverage mit "Kaufempfehlung" und Kursziel von 2,00 €
Aus Sicht des Analysten Stefan Scharff ist Nexum ein neuer Entwickler auf dem Markt, der mit schlanken Strukturen, kürzeren Projektlaufzeiten sowie geringeren Risiko- und Finanzierungskosten die richtigen Antworten auf einen sich wandelnden Markt liefert und daher ein attraktives Chance-Risiko-Profil bietet. Als wesentliche Highlights hebt er hervor: Nexum erwirbt nur Projekte mit bestehender Baugenehmigung oder Bauvorbescheid und hält keine Altlasten in der Bilanz. Die Projektlaufzeiten von 18 bis 30 Monaten ermöglichen eine schnelle Kapitalrotation. Zudem trifft Nexum auf einen Markt mit knappem Wohnungsangebot, denn die Baugenehmigungen haben sich zwischen 2022 und 2024 fast halbiert.
Die vollständige Analystenstudie ist auf der Investor Relations Seite von Nexum unter folgendem Link verfügbar.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YGA6
|WKN:
|A41YGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2433150
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2433150 12.11.2026 CET/CEST