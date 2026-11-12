EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Internet:
|www.grenke.de
|LEI Code:
|529900BHRYZ464GFD289
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2433446 12.11.2026 CET/CEST