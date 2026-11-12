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Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2026/27 zeigen verbesserte Profitabilität



12.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2026/27 zeigen verbesserte Profitabilität HJ 2026/27 Umsatz von €276,3 Millionen, +8,6% über HJ 2025/26

Adj. EBIT 1 von €19,5 Millionen, +26,8% über Vorjahr

von €19,5 Millionen, +26,8% über Vorjahr Umsatzwachstum durch Vorseriengeschäft getrieben Luxemburg, 12. November 2026 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026/27 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €276,3 Millionen und verzeichnete damit ein Wachstum von 8,6% gegenüber dem Vorjahr trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds und regional unterschiedlicher Entwicklungen auf dem globalen Automobilmarkt. Robuste Umsatzentwicklung In Q2 2026/27 verringerte sich der Serienumsatz von €110,5 Millionen um -4,8% im Vergleich zum Vorjahr, was hauptsächlich auf die Region Americas zurückzuführen war, während Europa und Asien den Rückgang teilweise kompensierten. Der Umsatz aus dem Vorseriengeschäft (Tooling) in Höhe von €33,2 Millionen verzeichnete aufgrund einiger Projektabschlüsse einen Anstieg von €23,8 Millionen gegenüber dem Vorjahr und trug maßgeblich zum Umsatzwachstum bei. Aus Regionensicht erhöhte sich der Umsatz in Europa (€+26,5 Millionen gegenüber VJ) deutlich, vor allem gestützt durch ein vorteilhaftes Tooling. Der Umsatz in Americas (€-7,0 Millionen gegenüber VJ) lag hingegen wegen des geringeren Serienumsatzes unter dem Vorjahreswert, während der höhere Umsatz aus der Vorserie den Rückgang teilweise ausglich. In Asien (€-1,3 Millionen gegenüber VJ) ist der rückläufige Umsatz hauptsächlich auf das schwächere Vorseriengeschäft zurückzuführen, das teilweise durch den verbesserten Serienumsatz kompensiert wurde. Das Adj. EBIT in Höhe von €10,7 Millionen im zweiten Quartal 2026/27 übertraf das Vorjahr um €3,0 Millionen und übersetzte sich in eine Gewinnmarge1 von 7,5% (VJ: 6,1%). Das verbesserte Ergebnis resultierte aus dem höheren Umsatz, der durch das starke Vorseriengeschäft, insbesondere infolge mehrerer Projektabschlüsse in Europa, begünstigt wurde. Investitionen mit Fokus auf Europa Der Free Cash Flow1 von €13,7 Millionen lag in Q2 2026/27 um €-2,1 Millionen unter dem Vorjahreswert von €15,8 Millionen. Die negative Entwicklung resultierte vorwiegend aus einem gegenüber dem Vorjahr geringeren operativen Cash Flow, bedingt durch gestiegene Forderungen sowie höhere aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Im zweiten Quartal 2026/27 sanken die Investitionen1 in Höhe von €2,1 Millionen um €-0,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (€2,4 Millionen). Die Investitionen entfielen größtenteils auf die Zentrale in Vorbach (Deutschland) und das Werk in Pilsen (Tschechien). Die geringeren Investitionen übersetzten sich in eine zugrunde liegende Investitionsquote von 1,5% (VJ: 1,9%). Verbesserter Nettoverschuldungsgrad Zum 30. September 2026 belief sich das Gesamtumlaufvermögen1 auf €139,5 Millionen und lag damit über dem Vorjahreswert von €137,2 Millionen. Die negative Abweichung von €-2,3 Millionen war insbesondere auf höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerte und Vorräte zurückzuführen. Die Bruttofinanzverschuldung1 von €191,9 Millionen verringerte sich deutlich um €-100,2 Millionen verglichen zum Vorjahr (30. September 2025: €292,1 Millionen). Zum 30. September 2026 belief sich die Nettofinanzverschuldung1 auf €101,6 Millionen und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahresniveau von €138,7 Millionen. Entsprechend sank der Nettoverschuldungsgrad1 deutlich auf 1,6x Adj. EBITDA1 im Vergleich zum Vorjahr (2,0x). Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar im entsprechenden Zwischenbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, welcher auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Sophie Badura Isabel Henninger Manager Communications & IR Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



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