Frankfurt/Main (ots) -- Produktionsanstieg durch Sondereffekte- Höhere Preise und leicht steigende Mengen sorgen für Umsatzplus- Wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort angespannt- Ausblick: Geschäft weiter unter DruckEs ist keine gute Entwicklung: Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat im dritten Quartal 2026 an Schwung verloren. Nach dem vorübergehenden Produktions- und Umsatzplus im Frühjahr gingen Auftragseingang, Produktion und Umsatz gegenüber dem Vorquartal wieder zurück.Im dritten Quartal kamen neue Belastungen hinzuDies zeigt: Die Sondereffekte des zweiten Quartals sind weitgehend ausgelaufen. Zur Erinnerung: Vorsichtsbestellungen infolge des Nahostkonflikts hatten die Nachfrage im Frühjahr 2026 vorübergehend gestützt. Im dritten Quartal kamen neue Belastungen hinzu: Extremes Niedrigwasser sorgte für Störungen in der Logistik, wichtige Kunden, insbesondere die Automobilindustrie, drosselten ihre Produktion. Darüber hinaus begrenzte die schwache Industriekonjunktur in Deutschland und Europa die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen. Das Pharmageschäft zeigte sich angesichts der großen Unsicherheiten im US-Geschäft weiterhin volatil.Dies alles zeigt: Die wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort bleibt angespannt. Gute Geschäfte global aufgestellter Unternehmen in anderen Weltregionen ändern daran nichts. Die Kapazitätsauslastung stieg zwar leicht, lag aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Verantwortlich für die leicht bessere Kapazitätsauslastung dürften dabei vor allem Anlagenschließungen und Kapazitätsanpassungen und nicht eine höhere Produktion sein. Gleichzeitig verschärften deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise den Kostendruck. Insgesamt lässt sich sagen: Die wirtschaftliche Lage der deutschen chemisch-pharmazeutische Industrie stabilisiert sich allenfalls auf niedrigem Niveau. Eine nachhaltige Erholung ist nicht in Sicht.VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert: "Mit der Frühjahrsbelebung ist es schon wieder Essig. Produktion, Aufträge und Umsätze der deutschen Chemie sinken. Jetzt explodieren noch die Gas- und Strompreise. Die Politik muss jetzt ganz schnell an die Energiekosten ran. Brüssel dreht derweil mit der ETS-Reform an der nächsten Kostenschraube und macht den zweiten Schritt vor dem ersten. Erst Investitionen erzwingen, bevor irgendwann bezahlbarer grüner Strom, Wasserstoff und Netze vorhanden sind - so funktioniert Transformation nicht. So funktioniert Deindustrialisierung."Die Zahlen im Überblick:- Die Aussichten für Chemie und Pharma bleiben schwierig. Der VCI rechnet in seiner Prognose unverändert mit einem Rückgang der chemisch-pharmazeutischen Produktion um 1,5 Prozent. Die deutlich gestiegenen Erzeugerpreise dürften den nominalen Umsatz stützen. Insgesamt erwartet der VCI ein Umsatzplus von 3,5 Prozent. Plus ist allerdings rein preisbedingt und keine Folge höherer Produktionsmengen.- Die chemisch-pharmazeutische Produktion sank im dritten Quartal saisonbereinigt um 4,0 Prozent und lag damit 3,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 76,6 Prozent, blieb aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Anstieg dürfte primär auf Anlagenstilllegungen und den Abbau von Kapazitäten zurückzuführen sein.- Die Erzeugerpreise der Branche stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent und lagen 7,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Noch stärker legten die Energiekosten zu: Gas verteuerte sich gegenüber dem Vorquartal um fast 40 Prozent. Die Strompreise stiegen um mehr als 30 Prozent.- Der Branchenumsatz sank im dritten Quartal saisonbereinigt um 2,7 Prozent auf 53 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent. Dieses Plus war jedoch ausschließlich preisbedingt. Real lagen die Umsätze unter Vorjahresniveau.Hinweis: Den Quartalsbericht 3/2026 finden Sie auf www.vci.deDer VCI ist Europas größter Verband für Chemie, Pharma und Biotechnologie. Mit seinen 22 Fach- und 7 Landesverbänden repräsentiert er die Interessen von rund 2.000 Unternehmen - vom Global Player bis zum hoch spezialisierten Mittelständler. Mit 230 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2025 und rund 545.000 Beschäftigten in Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für Innovation, Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische Industrie von heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und weltweit aktiv.Pressekontakt:VCI-Pressestelle:Telefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.deDer VCI auf LinkedInOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12523/6388964