Nach Einschätzung von SMC-Research hat adesso mit den Zahlen für das dritte Quartal den positiven Trend der Vorquartale bestätigt und die Voraussetzungen für das Erreichen der Jahresziele weiter verbessert. Besonders erfreulich sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski, dass das Unternehmen zunehmend in der Lage sei, das Wachstum von der Personalentwicklung zu entkoppeln. Zugleich scheine sich die Einschätzung zu bestätigen, dass die KI-Revolution für adesso mehr Chancen als Risiken biete. SMC-Research bekräftigt deswegen das Urteil "Buy".

Mit einem Umsatzplus von 14 Prozent auf 423,1 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg um 30 Prozent auf 52,6 Mio. Euro habe adesso im dritten Quartal das Wachstumstempo leicht beschleunigt und zugleich die Profitabilität spürbar verbessert. Nach neun Monaten summiere sich der Umsatz damit auf 1.217,3 Mio. Euro (+13 Prozent), während das EBITDA um 26 Prozent auf 98,4 Mio. Euro und das EBIT um 67 Prozent auf 39,8 Mio. Euro zugelegt haben. Maßgeblich hierfür sei laut SMC-Research die seit Mitte des zweiten Quartals stark verbesserte Auslastung gewesen. Zugleich zeige der merklich unterproportional zum Umsatz gestiegene Personalaufwand, dass adesso das Wachstum zunehmend von der Personalentwicklung entkoppeln könne.

Auf dieser Basis habe adesso den Prognosekorridor für 2026, der Erlöse von 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 130 und 150 Mio. Euro vorsehe, erneut bekräftigt. Unterstützend wirken dabei nach Einschätzung der Analysten zwei zusätzliche Arbeitstage im vierten Quartal und die anhaltend hohe Auslastung, womit der im Vorjahr hohe Beitrag von Lizenzerlösen, der diesmal wohl nicht erreicht werde, aufgewogen werden dürfte. SMC-Research halte daher ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne für realistisch.

Die Umsatzschätzung für 2026 habe SMC-Research zwar leicht auf 1.654 Mio. Euro zurückgenommen (bisher: 1.690 Mio. Euro), die EBITDA-Schätzung mit 146,4 Mio. Euro (bisher: 146,7 Mio. Euro) aber nahezu unverändert gelassen. Wegen niedrigerer Abschreibungen erwarte das Researchhaus nun ein EBIT von 69,2 Mio. Euro (bisher: 64,8 Mio. Euro). Hierin spiegele sich vor allem die sichtbare Dämpfung der Kostendynamik bei den Personal- und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wider.

Aus dem aktualisierten Modell, in dem SMC-Research zugleich den Diskontierungszins von 6,1 auf 6,5 Prozent angehoben habe, leite das Researchhaus ein neues Kursziel von 135,00 Euro ab (bisher: 138,00 Euro), das für die Aktie ein Kurspotenzial von rund 67 Prozent signalisiere. Die große Diskrepanz liege nach Einschätzung der Analysten weiterhin in den im Markt verbreiteten Sorgen vor den Folgen der agentischen KI für das Geschäftsmodell. Auch SMC-Research erwarte deutliche Auswirkungen, die sich in der Verschiebung vom Personal- zum Materialaufwand (in dem unter anderem die KI-Kosten anfallen) bereits abzeichnen. Doch sehe das Researchhaus darin auch große Chancen, denn sie schaffen neue Wachstums- und vor allem Skalierungspotenziale.

Für einen Anbieter wie adesso, der die Geschäftsprozesse und die IT-Landschaft seiner Zielbranchen so genau kenne, bringe die KI-Revolution nach Einschätzung von SMC-Research mehr Chancen als Risiken. Die Zahlen des dritten Quartals, in denen adesso von KI als einem wichtigen Treiber der auch sonst ungebrochen starken Nachfrage sowie von signifikanten KI-bedingten Effizienzgewinnen berichte, scheinen diese Auffassung zu bestätigen. Auch der Kurssprung der adesso-Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen deute darauf hin, dass die KI-Ängste in Bezug auf adesso an der Börse nun möglicherweise beginnen, einer stärkeren Zuversicht Platz zu machen. Das von SMC-Research ermittelte hohe Kurspotenzial signalisiere, dass dieser Prozess noch viel Spielraum habe, weswegen die Analysten ihr Urteil "Buy" mit dem Kursziel 135,00 Euro bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2026 um 9:00 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.11.2026 um 8:10 Uhr fertiggestellt und am 12.11.2026 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-12-SMC-Update-adesso_frei.pdf

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