(Montreal, 11. November 2026) / IRW-Press / OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ - gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens eine Dividende für das vierte Quartal 2026 in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Januar 2027 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine "berechtigte Dividende" im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada).

Für in Kanada ansässige Aktionäre wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am Stichtag veröffentlichten Tageskurses ermittelt oder, falls die Bank of Canada an diesem Tag keinen Kurs veröffentlicht, auf der Grundlage des Kurses des unmittelbar vorangegangenen Geschäftstages.

Dividendenreinvestitionsplan

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre zudem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (den "Plan") eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können sich im Zusammenhang mit der am 15. Januar 2027 an die am 31. Dezember 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird, und somit von dem 3-prozentigen Rabatt, der für die Dividende des vierten Quartals gewährt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von OR Royalties unter https://orroyalties.com/English/investor-relations/stock-information/dividend/default.aspx.

Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die an dem Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Makler, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, bei dem ihre Stammaktien verwahrt werden, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme am Programm zu beantragen. Für weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder shareholderinquiries@tmx.com.

Die Teilnahme am Programm entbindet die Aktionäre nicht von der Haftung für Steuern, die möglicherweise auf Dividenden anfallen, die im Rahmen des Programms in Stammaktien reinvestiert werden. Aktionäre sollten sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände bei ihren Steuerberatern über die steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Programm beraten lassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert den Betrieb auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streaming-Verträgen und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt geprägt, nämlich die Lizenzgebühr in Höhe von 3-5 % des Netto-Schmelzertrags für den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar. In dieser Pressemitteilung können diese zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Äußerungen in Bezug auf die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens sowie Informationen darüber umfassen, dass alle Bedingungen für die Ausschüttung der Dividende erfüllt werden und dass diese Dividende weiterhin eine "berechtigte Dividende" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sein wird. Wörter wie "könnte", "wird", "würde", "könnte", "erwarten", "glauben", "planen", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Formulierungen, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahme, dass die finanzielle Lage des Unternehmens günstig bleiben wird. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von OR Royalties auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und elektronisch im Emittentenprofil von OR Royalties auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von OR Royalties zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. OR Royalties lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86605Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86605&tr=1



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