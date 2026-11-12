Bei der SAP-Aktie gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung. Während der Softwarekonzern 2025 eigene Aktien für durchschnittlich 257,60 € zurückkaufte, notiert das DAX-Papier inzwischen bei lediglich 210,95 €. Das entspricht einem Abschlag von rund -18%. Gleichzeitig meldete SAP am Dienstag weitere Aktienrückkäufe über 95 Millionen €. Allerdings hält die DZ Bank einen Kurs von nur 170 € für angemessen. Ist die Aktie inzwischen günstig oder drohen weitere ...

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