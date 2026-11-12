Mitteilung der PNE AG: PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026 - Normalised EBITDA steigt auf 45,4 Mio. Euro- Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit rund 361 MW verkauft - Genehmigungen für Projekte mit insgesamt rund 965 MW gesichert - Eines der besten Ergebnisse der letzten zehn Jahre für das Gesamtjahr erwartet Die PNE AG hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz eines weiterhin sehr herausfordernden Marktumfelds wichtige operative Fortschritte erzielt. In Deutschland sowie auf den internationalen Märkten verkaufte das Unternehmen Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 MW. Gleichzeitig sicherte sich PNE Genehmigungen für weitere Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von insgesamt rund 965 MW. Für die ersten neun Monate 2026 weist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...