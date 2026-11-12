KLICK HIER

Die internationalen Aktienmärkte haben sich von ihrem jüngsten Rückschlag bemerkenswert schnell erholt. Der DAX beendete den gestrigen Handel mit einem Plus von 1,2 % bei 26.663 Punkten und näherte sich damit erneut seinem bisherigen Rekordhoch. Auch an der Wall Street gewannen die Kurse deutlich an Boden. Besonders gefragt waren wieder Technologie- und KI-Aktien, die zuvor kräftige Verluste hinnehmen mussten.Die schnelle Erholung ist zunächst ein positives Zeichen. Sie zeigt, dass weiterhin erhebliche Kaufbereitschaft vorhanden ist. Allerdings sollte man die jüngsten Kursgewinne nicht überbewerten. Nach den vorherigen Verlusten waren zahlreiche Aktien technisch überverkauft. Eine kräftige Gegenbewegung war deshalb durchaus zu erwarten. Ob daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entsteht, muss sich erst noch zeigen.Zumal die grundlegenden Unsicherheiten keineswegs verschwunden sind. Die enormen Investitionen der großen Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz werfen weiterhin Fragen nach ihrer zukünftigen Rentabilität auf. Zugleich sorgen der anhaltende Inflationsdruck und die damit verbundenen Zinsrisiken für Zurückhaltung. Die Bewertungen vieler Wachstumsunternehmen lassen wenig Raum für Enttäuschungen.Wir sehen deshalb gegenwärtig keinen Anlass, nach den jüngsten Kurssteigerungen unsere Engagements im Technologiesektor aggressiv auszubauen. Ebenso wenig erscheint es uns sinnvoll, der Erholung mit neuen Short-Positionen entgegenzutreten. Dafür ist die derzeitige Marktverfassung zu widersprüchlich.Stattdessen konzentrieren wir uns heute auf zwei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle wenig spektakulär, dafür aber vergleichsweise krisenfest sind. Es handelt sich um etablierte Konzerne aus Branchen, deren Produkte und Dienstleistungen praktisch unabhängig vom jeweiligen Konjunkturzyklus benötigt werden. Unsere Tipps gibt es in der Termin-Börse daily ().