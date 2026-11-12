DJ PTA-News: Serviceware SE: Führender Umweltdienstleister nutzt Serviceware Plattform im IT-Servicemanagement

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Führender Umweltdienstleister nutzt Serviceware Plattform im IT-Servicemanagement

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Idstein (pta000/12.11.2026/09:00 UTC+1)

Idstein, 12. November 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat einen führenden, international tätigen Umweltdienstleister aus Deutschland mit mehreren tausend Mitarbeitenden als Kunden gewonnen. Das Unternehmen wird die KI-native Serviceware Plattform für sein IT-Servicemanagement (ITSM) einsetzen. Die Serviceware Plattform wird die bislang im Unternehmen genutzten Lösungen eines US-amerikanischen sowie eines deutschen Wettbewerbers ablösen. Der SaaS-Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren.

Mit der KI-nativen Serviceware Plattform erhält der Neukunde eine marktführende ITSM-Lösung. Sie ermöglicht die nahtlose Abbildung zentraler ITSM-Prozesse auf einer Plattform und führt dank zahlreicher Automatisierungsfunktionalitäten auf Basis von Künstlicher Intelligenz zu erheblichen Effizienzsteigerungen, Zeit- und Kostenersparnissen sowie Entlastungen der Mitarbeitenden. Zudem erhält das Unternehmen die Möglichkeit, Prozesse, Formulare und Datenmodelle weitgehend eigenständig zu konfigurieren und weiterzuentwickeln, wodurch die Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduziert und die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Herausforderungen optimiert wird. Der Einsatz der Serviceware Plattform soll perspektivisch auf weitere Enterprise-Service-Management- sowie HR-Prozesse ausgeweitet werden.

Dirk Martin, CEO bei Serviceware: "Unsere Plattform ist die ideale Basis, um sämtliche ITSM-, ITFM- und ESM-Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform abzubilden. Damit stärken wir unsere gute Marktposition auch im direkten Vergleich mit Wettbewerbsangeboten. Die strategische Entscheidung, unsere Plattform KI-nativ in weiten Teilen neu zu entwickeln, zahlt sich aus. Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres namhaftes Unternehmen unsere KI-native Serviceware Plattform sowohl in Deutschland als auch an seinen internationalen Standorten einsetzen und seine ITSM-Landschaft mit Serviceware weiter optimieren wird."

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794470400290 ]

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November 12, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)