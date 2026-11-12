Ludwigsburg (ots) -Laut einer Studie der mhplus Krankenkasse begegnen 70 Prozent der Deutschen widersprüchlichen Gesundheitsinformationen heute häufiger als noch vor einigen Jahren. Fast 60 Prozent fühlen sich durch neue Gesundheitsinformationen heute stärker verunsichert als früher und fast die Hälfte schiebt gesundheitliche Entscheidungen aufgrund widersprüchlicher Informationen sogar eher auf. An der repräsentativen Online-Studie im August 2026 beteiligten sich mehr als 1.000 Erwachsene.Die Ergebnisse einer aktuellen Online-Studie der mhplus Krankenkasse verdeutlichen, wie stark irreführende Gesundheitsinformationen heute den Alltag prägen: 70 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen widersprüchliche oder unlogische Gesundheitsinformationen heute häufiger begegnen als noch vor einigen Jahren. 61 Prozent sind bereits auf Gesundheitsinformationen gestoßen, die sich später als falsch herausstellten. 63 Prozent kennen persönlich Menschen, die Gesundheitsinformationen glauben, obwohl diese wissenschaftlich widerlegt sind.Verunsicherung nimmt zuDer zunehmende Kontakt mit widersprüchlichen Informationen geht für viele mit wachsender Verunsicherung einher: 58 Prozent fühlen sich durch neue Gesundheitsinformationen heute stärker verunsichert als noch vor zehn Jahren. Die Rolle digitaler Medien ist dabei vielschichtig: Obwohl 62 Prozent angeben, dass digitale Medien ihnen bei der Einordnung neuer Gesundheitsinformationen helfen, glauben 64 Prozent, dass die Vielfalt digitaler Medien ihnen die Bewertung des Wahrheitsgehalts erschwert.Mögliche FolgenDie Verunsicherung beeinflusst möglicherweise das eigene Gesundheitsverhalten: 47 Prozent der Befragten geben an, dass sie gesundheitliche Entscheidungen aufgrund widersprüchlicher Informationen eher aufschieben. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 65 Prozent.Ärztinnen, Ärzte und Apotheken genießen das größte VertrauenWenn es um neue Gesundheitsinformationen geht, setzen die Menschen vor allem auf medizinische Fachkompetenz. 57 Prozent vertrauen am ehesten ihrer Ärztin oder ihrem Arzt beziehungsweise ihrer Apotheke. Klassische Internet-Medien nennen nur 3 Prozent als vertrauenswürdigste Informationsquelle. KI-Chatbots und Gesundheits-Influencer auf Social Media kommen jeweils auf 2 Prozent.Über die StudieFür die Studie "Gesundheitsmythen" wurden im Auftrag der mhplus Krankenkasse im August 2026 mehr als 1.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ online befragt. Die Ergebnisse geben Einblick in die Wahrnehmung von Gesundheitsinformationen, die Folgen widersprüchlicher Aussagen und das Vertrauen in unterschiedliche Informationsquellen.Mehr Infos:mhplus.de/presse/studien-umfragenÜber die mhplus Krankenkasse:Die mhplus Krankenkasse wurde 1952 als Betriebskrankenkasse der MANN+HUMMEL GmbH in Ludwigsburg gegründet. Seit 1999 ist sie offen für gesetzlich Krankenversicherte. Rund 1.000 Mitarbeitende betreuen deutschlandweit eine halbe Million Versicherte. Unter dem Motto "Einfach.Mehr.Du" setzt die mhplus auf umfassende Leistungen für die ganze Familie, attraktive Bonusprogramme und einen empathischen, verlässlichen Service. Mehr Informationen auf der Homepage www.mhplus.de.Pressekontakt:mhplus KrankenkasseVerena Leßlauer, PressesprecherinDoris Radau, PressereferentinFon: 07141 9790-8020E-Mail: presse@mhplus.deOriginal-Content von: mhplus Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51991/6388995