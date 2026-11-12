Berlin (ots) -Wenn man mit seinem Kind zum Arzt geht oder es in eine Klinik geben muss, vertraut man in den meisten Fällen den Fachkräften und hofft, dass seinem Kind dort geholfen wird. Das ist aber leider nicht immer so, wie ein aktueller Prozess eines Kinderarztes aus Brandenburg zeigt. Der Mann hatte mutmaßlich mehr als 70 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Ähnliche Fälle berichten Betroffene auch der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Mario Hattwig berichtet (zum Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch am 18. November).Sprecher: Die wenigen vorhanden Studien, Berichte Betroffener und Fälle wie der aus Brandenburg machen deutlich: Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Arztpraxen und Kliniken ist ein Problem. Warum das Risiko für Missbrauch hier so hoch ist, erklärt Ulrike Hoffmann. Sie ist Mitglied der Aufarbeitungskommission und Leiterin der Sektion "Schutzkonzepte / Schutzprozesse im Gesundheitswesen und E-Learning" am Universitätsklinikum Ulm.O-Ton 1 (Ulrike Hoffmann, 30 Sek.): "Einmal geht es um die Abhängigkeit zwischen medizinischem Personal und eben den Patientinnen und Patienten. Die können außerdem oft auch gar nicht einschätzen, ist diese Maßnahme notwendig und auch wird das korrekt durchgeführt. Zum Zweiten hat der medizinische Bereich ja einfach auch Zugriff auf nackte Körper und dieser Körperkontakt muss von den Patienten eben auch toleriert werden. Besonders groß ist das Risiko, das wissen wir aus vielen Fallberichten, wenn es Einzelkontakte gibt. Also ÄrztInnen, Pflegekräfte und so weiter sind mit den Patientinnen und Patienten allein in einer Situation."Sprecher: Viele der Fälle werden oft nicht gemeldet, aus Scham aber auch wegen fehlender Meldesysteme. Dazu kommt, dass Täter sexuelle Übergriffe in medizinische Maßnahmen einbetten und vielen Patienten erst später klar wird, was wirklich passiert ist. Die Aufarbeitungskommission möchte diesen Fällen nachgehen und bittet Betroffene, Kontakt aufzunehmen.O-Ton 2 (Ulrike Hoffmann, 26 Sek.): "Die Kommission geht mit diesen Fällen vertraulich um, aber wir analysieren die Fälle und wir schauen im Prinzip nochmal nach, wer hat da nicht hingeschaut, warum ist es da überhaupt dazu gekommen, welche Täterstrategie wurde angewendet und was muss in Zukunft eben auch besser gemacht werden, um Kinder und Jugendliche heute zu schützen. Und notwendig sind aber natürlich auch konkrete Aufarbeitungsprojekte im medizinischen Bereich, in Institutionen, wo es zu Gewalt gekommen ist. Das gibt es bisher in diesem Bereich kaum."Sprecher: Was es im medizinischen Bereich seit 2020 gibt, ist die Verpflichtung Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt zu entwickeln. Wichtig ist aber, dass man solche Maßnahmen nicht nur niederschreibt, sondern im Alltag lebt.O-Ton 3 (Ulrike Hoffmann, 16 Sek.): "Und es muss auch so ein bisschen ins Bewusstsein aller Fachkräfte im medizinischen Bereich eindringen, dass es eben auch zu Übergriffen kommen kann. Und da kann Aufarbeitung eben in der Rückschau auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, um nochmal zu gucken, wie kann Prävention in Zukunft im medizinischen Bereich besser stattfinden."Um die Aufarbeitung beim Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in medizinischen Einrichtungen weiter voranzutreiben, braucht die Aufarbeitungskommission die Hilfe von Betroffenen. Ihre Geschichte wird vertraulich behandelt und kann helfen, künftige Missbrauchsfälle zu verhindern. Mehr Infos gibt's im Netz unter aufarbeitungskommission.dePressekontakt:Sonja GerthTelefon: +49 (0)30 18555-1561Email: Sonja.Gerth@aufarbeitungskommision.bund.deOriginal-Content von: Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120447/6388991