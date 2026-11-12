Umsatzsteigerung um 26 % und Anstieg des operativen Cashflows pro Aktie um 21 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

AUF KURS ZUR ERREICHUNG DER GEO-PROGNOSE FÜR 2026; WINDFALL-PROJEKT ERHÄLT UMWELTGENEHMIGUNG IN QUÉBEC

Montréal, 11. November 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ - gab heute starke konsolidierte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 ("Q3 20261") bekannt. Der Umsatz von 90,2 Millionen Dollar und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 77,6 Millionen Dollar stiegen gegenüber dem dritten Quartal 2025 ("Q3 20251" bei vergleichbaren 20.237 Goldäquivalentunzen2 ("GEOs") gesteigert, da die Cash-Marge3 des Unternehmens von 96,8 % die höheren Edelmetallpreise fast vollständig in Barmittel umwandelte. Mit 63.734 in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschafteten GEOs bleibt OR Royalties auf Kurs, den ungefähren Mittelwert seiner Prognose für 2026 von 80.000 bis 90.000 GEOs zu erreichen. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Highlights des dritten Quartals 2026 (im Vergleich zum 3. Quartal 2025)

? Umsatz von 90,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 26 % (71,6 Millionen US-Dollar) bei 20.237 verdienten GEOs (20.326 GEOs);

? Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 77,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,42 US-Dollar je Stammaktie3, ein Anstieg um 21 % je Stammaktie (64,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,34 US-Dollar je Stammaktie);

? Cash-Marge von 87,3 Millionen US-Dollar oder 96,8 % des Umsatzes, ein Anstieg um 26 % (69,3 Millionen US-Dollar oder 96,7 %);

? Nettogewinn von 55,4 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar je Stammaktie, ein Rückgang um 33 % (82,8 Millionen US-Dollar oder 0,44 US-Dollar je Stammaktie; das 3. Quartal 2025 enthielt einen nicht zahlungswirksamen Gewinn in Höhe von 54,4 Millionen US-Dollar aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens);

? Bereinigter Gewinn3von 53,9 Mio. US-Dollar oder 0,29 US-Dollar je Stammaktie, ein Anstieg um 28 % (42,3 Mio. US-Dollar oder 0,22 US-Dollar je Stammaktie);

? Rekordumsatz in den ersten neun Monaten von 290,9 Mio. $ (plus 56 %), Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 232,6 Mio. $ bzw. 1,24 $ je Stammaktie (plus 44 %), Cash-Marge von 281,5 Mio. $ (plus 56 %), ein Nettogewinn von 190,3 Millionen US-Dollar oder 1,02 US-Dollar je Stammaktie (Anstieg um 35 %) sowie ein bereinigter Gewinn von 189,5 Millionen US-Dollar oder 1,01 US-Dollar je Stammaktie (Anstieg um 79 %);

? 63.734 GEOs, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erzielt wurden (Anstieg um 8 %), was in etwa dem Mittelwert der zuvor vom Unternehmen veröffentlichten Prognosespanne für 2026 von 80.000 bis 90.000 GEOs entspricht;

? Abschluss von Transaktionen im Wert von 43,0 Mio. US-Dollar aus zuvor angekündigten Akquisitionen: der Edelmetall-Stream von Canadian Copper Inc. für die Murray-Brook- und Caribou-Liegenschaften (28,0 Mio. US-Dollar) sowie die Ausweitung der Costa-Fuego-Lizenzgebühren auf das La-Verde-Projekt von Hot Chili Limited (15,0 Mio. US-Dollar);

? Drei neue Minen im Portfolio nahmen 2026 die Produktion auf: "Dalgaranga" von Ramelius Resources Limited (erste Lizenzgebührenzahlung im April 2026), "Cuiú Cuiú" von Cabral Gold Inc. (erste Goldausguss am 10. September 2026) und "Amulsar" von United Gold (erste Goldausguss am 10. Oktober 2026);

? Rückkauf und Einziehung von 1.007.496 Stammaktien im Wert von 29,1 Mio. $ (40,8 Mio. C$) im Rahmen des regulären Rückkaufprogramms, wodurch sich die Rückkäufe im Jahr 2026 auf 1.555.678 Stammaktien beliefen;

? Die revolvierende Kreditfazilität wurde von 650,0 Mio. $ auf 850,0 Mio. $ erhöht, die nicht gebundene Akkordeon-Option von 200,0 Mio. $ auf 350,0 Mio. $, und die Laufzeit wurde bis zum 4. August 2030 verlängert;

? Barmittel in Höhe von 76,7 Millionen US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von 228,2 Millionen US-Dollar zum 30. September 2026, was einer Nettoverschuldung3 von 151,5 Millionen US-Dollar und einer verfügbaren Liquidität4 von rund 1,0 Milliarden US-Dollar entspricht; sowie

? Bekanntgabe der 48. aufeinanderfolgenden Quartalsdividende in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie, die am 15. Oktober 2026 an die am 30. September 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Zusammenfassung der Ergebnisse

(in Tausend US-Dollar, außer GEOs und Beträgen pro Aktie) 3. Quartal 2026 Q3 2025 Verän-derung 9 Monate 2026 9 Monate 2025 Verän-derung Erzielte GEOs 20.237 20.326 (0,4 %) 63.734 59.040 8 % Umsatz 90.205 71.625 26 % 290.857 186.905 56 % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 77.564 64.604 20 % 232.596 162.058 44 % pro Stammaktie 0,42 0,34 21 % 1,24 0,86 44 % Cash-Marge (in Dollar) 87.288 69.258 26 % 281.508 180.359 56 % Cash-Marge (in % des Umsatzes) 96,8 % 96,7 96,8 % 96,5 % Nettogewinn5 55.367 82.845 (33 %) 190.341 140.843 35 % pro Stammaktie 0,30 0,44 (33 %) 1,02 0,75 35 % Bereinigtes Ergebnis 53.940 42.267 28 % 189.464 105.879 79 % pro Stammaktie 0,29 0,22 29 % 1,01 0,56 79 % Realisierter Goldpreis (LBMA PM, $/oz) 4.304 3.434 25 % 4.559 3.188 43 %

Nach dem 30. September 2026

? Umweltgenehmigung für Windfall. Am 2. November 2026 gab Gold Fields Limited ("Gold Fields") bekannt, dass das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Wildtiere und Parks der Provinz Québec die für den Baubeginn des Windfall-Projekts erforderliche Genehmigung erteilt hat. Gold Fields rechnet damit, seine endgültige Investitionsentscheidung bis Februar 2027 zu veröffentlichen; Windfall soll nach Erreichen der vollen Produktionskapazität voraussichtlich etwa 300.000 Unzen Gold pro Jahr fördern. OR Royalties hält eine Netto-Schmelzabgabe ("NSR") von 2,0 % bis 3,0 % an Windfall;

? Erstes Gold aus Amulsar. Am 10. Oktober 2026 gab United Gold die erste Goldproduktion in der Amulsar-Goldmine mit Haufenlaugung in Armenien bekannt, an der OR Royalties International Ltd. Gold- und Silber-Streams hält;

? Teilrückkauf der NSR-Lizenzgebühr für Cascabel. Das Unternehmen erhielt von der SolGold Finance AG die Mitteilung, dass diese beabsichtigt, ihre Option zum Rückkauf eines Drittels der NSR-Lizenzgebühr des Unternehmens für das Cascabel-Projekt gegen eine Barzahlung in Höhe von 35,0 Mio. $ auszuüben, was voraussichtlich am 30. November 2026 wirksam wird. Nach dem Rückkauf behält das Unternehmen eine NSR-Lizenzgebühr von 0,4 % für Cascabel;

? Galiano Gold Inc.: Aufgeschobene Zahlung. Die erste von zwei gestundeten Zahlungen in Höhe von 30,0 Mio. $, die im Rahmen des im Februar 2026 angekündigten Erwerbs des Gold Fields-Portfolios erworben wurden, ist von Galiano Gold Inc. bis spätestens zum 31. Dezember 2026 fällig. Zusammen mit dem Rückkauf bei Cascabel werden im vierten Quartal 2026 zusätzlich zu den operativen Cashflows Mittelzuflüsse in Höhe von ca. 65,0 Mio. $ erwartet;

? Japan Gold Corp. Am 4. November 2026 schloss das Unternehmen die zuvor angekündigte Ausübung seines Rechts ab, seine NSR-Lizenzgebühr für alle von Japan Gold Corp. erschlossenen Liegenschaften um 0,5 % auf 2,0 % zu erhöhen, und zwar für 3,0 Millionen Dollar;

? Eagle-Mine. Am 22. Oktober 2026 gab Boroo Pte. Ltd. eine Vereinbarung zum Erwerb der Victoria Gold Corp., Eigentümerin der Eagle-Goldmine im Yukon, vom gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter bekannt, wobei der Abschluss vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung und anderer Bedingungen für den 31. Dezember 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum angestrebt wird. OR Royalties hält eine NSR-Lizenzgebühr von 5,0 % an der Eagle-Mine, die sich seit Mitte 2024 in der Pflege- und Wartungsphase befindet; und

? Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 $ pro Stammaktie, zahlbar am 15. Januar 2027 an die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2026 eingetragenen Aktionäre.

Ergänzungen des Portfolios

Im Laufe des Quartals schloss OR Royalties den Edelmetall-Stream in Höhe von 28,0 Mio. $ mit Canadian Copper Inc. für dessen Vermögenswerte in New Brunswick ab, bestehend aus den Murray-Brook-Liegenschaften und der Caribou-Liegenschaft, einschließlich der Caribou-Aufbereitungsanlage (5,0 Mio. $ wurden bei Abschluss gezahlt), zusammen mit einem Aktienkauf in Höhe von 3,9 Mio. $ (5,5 Mio. C$) an Canadian Copper, sowie die Erweiterung der 1,0-prozentigen Kupfer- und 3,0-prozentigen NSR-Gold-Lizenzgebühren des Unternehmens für das Costa-Fuego-Projekt von Hot Chili Limited auf das angrenzende La-Verde-Projekt in Chile im Wert von 15,0 Millionen US-Dollar. Im September übte das Unternehmen seine Option in Höhe von 3,0 Millionen US-Dollar aus, um seine NSR-Lizenzgebühr für alle von Japan Gold Corp. erschlossenen Liegenschaften von 1,5 % auf 2,0 % zu erhöhen. Die Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen stiegen von 1,14 Mrd. $ zum Jahresende 2025 auf 1,49 Mrd. $ zum 30. September 2026, und das Portfolio umfasst Lizenzgebühren und Streams an 25 produzierenden Standorten (darunter zwei Standorte, die voraussichtlich ab 2027 Einnahmen für das Unternehmen generieren werden).

Aktuelles zum Portfolio

Ausgewählte Angaben aus den Berichten der Betriebspartner zum dritten Quartal 2026 oder anderen aktuellen Veröffentlichungen:

? Canadian Malartic Complex (Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle"), 28. Oktober). Produktion von 111.202 Unzen im 3. Quartal 2026. Die Sanierung der Nordwand der Barnat-Grube wurde im Laufe des Quartals abgeschlossen, und der Abbau in den nicht betroffenen Bereichen der Grube wurde am 27. September 2026 wieder aufgenommen. Odyssey förderte im Quartal eine Rekordmenge von 391.000 Tonnen, East Gouldie produzierte 27.250 Unzen Gold, und die erste Phase des Schachtabteufens wurde am 9. Juli 2026 in einer Tiefe von 1.586 Metern abgeschlossen; die über den Schacht abgeförderte Produktion aus East Gouldie ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Agnico Eagle rechnet damit, im ersten Quartal 2027 einen Antrag auf Änderung der Genehmigungsverfügung für einen zweiten Schacht einzureichen, und wird am 18. November 2026 einen "Capital Markets Day" veranstalten;

? Island Gold District (Alamos Gold Inc., 28. Oktober). Rekordquartalsproduktion von 68.700 Unzen Gold; die Fördermengen im Untertagebau erreichten im Durchschnitt einen Rekordwert von 1.790 Tonnen pro Tag, was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und liegen weiterhin auf Kurs, bis Ende 2026 2.000 Tonnen pro Tag zu erreichen. Die Inbetriebnahme des Schachts wird nun für Mitte 2027 erwartet;

? Lamaque (Eldorado Gold Corporation, 28. Oktober). Die Goldproduktion belief sich auf 52.748 Unzen, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei Ormaque als zunehmend wichtige Quelle für hochgradiges Erz beschrieben wird;

? Dalgaranga (Ramelius Resources Limited, 26. Oktober). Der Hochlauf wurde fortgesetzt: 214.000 Tonnen wurden mit einem Goldgehalt von 3,47 Gramm pro Tonne ("g/t") und einer Ausbeute von 89 % verarbeitet, verglichen mit den in Ramelius' Vierjahresprognose angenommenen 84 %; der Untertagebau Never Never ist auf Kurs, im Geschäftsjahr 2027 500.000 Tonnen mit einem Goldgehalt von 6,2 g/t abzubauen;

? Mantos Blancos (Capstone Copper Corp., 29. Oktober). Capstone geht davon aus, dass sich Mantos Blancos im vierten Quartal mit höheren Kupfergehalten in Richtung des Mittelwerts seiner Produktionsprognose für 2026 entwickeln wird; die Phase-II-Erweiterung wurde dem Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren unterzogen;

? Hermosa (South32 Ltd., 19. Oktober). Es wird erwartet, dass beide Schächte im Quartal Dezember 2026 die primäre Produktionsstufe erreichen. Darüber hinaus erreichte Hermosa am 2. September einen bedeutenden Meilenstein bei der Genehmigungserteilung mit dem Abschluss des US-Bundesgenehmigungsverfahrens im Rahmen von FAST-41 - das erste Bergbauprojekt überhaupt, das im Rahmen dieses beschleunigten Verfahrens abgeschlossen wurde;

? Costa Fuego und La Verde (Hot Chili Limited, 30. Oktober). Bei La Verde South, innerhalb des Gebiets, das im Laufe des Quartals in den Lizenzbereich des Unternehmens aufgenommen wurde, wurde eine zweite Porphyr-Entdeckung bestätigt; die erste Mineralressourcenschätzung für La Verde und die überarbeitete Vor-Machbarkeitsstudie für Costa Fuego liegen weiterhin im Zeitplan für die Fertigstellung im Jahr 2027, ebenso wie die Einreichung des Umweltgenehmigungsantrags für das aktualisierte Costa-Fuego-Projekt;

? Upper Beaver (Agnico Eagle Mines Limited, 28. Oktober). Der Schachtabteufung wurde mit 732 Metern die Halbzeitmarke überschritten, und die Umweltverträglichkeitserklärung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 eingereicht;

? Cariboo (Osisko Gold Group Inc., 27. Oktober). Die Bauarbeiten sind zu etwa 28 % abgeschlossen und liegen im Zeitplan für die erste Goldförderung im ersten Quartal 2029; und

? Cuiú Cuiú (Cabral Gold Inc., 10. September). Cabral rechnet damit, im vierten Quartal 2026 die kommerzielle Produktion aufzunehmen; erste Lizenzgebühren an das Unternehmen werden im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erwartet.

Jason Attew, Präsident und Chief Executive Officer, kommentierte: "So sieht das Modell aus, wenn es funktioniert. Bei im Wesentlichen denselben erworbenen GEOs wie im dritten Quartal des Vorjahres haben wir in diesem Jahr 26 % mehr Umsatz und 20 % mehr operativen Cashflow erzielt, wobei eine Cash-Marge von 96,8 % die höheren Goldpreise fast vollständig in Barmittel umwandelte. Wir liegen auch weiterhin auf Kurs für etwa den Mittelwert unserer Prognose für 2026, selbst nach der Bewältigung der Betriebsunterbrechung im Barnat-Tagebau bei Canadian Malartic. Noch wichtiger ist, dass 2026 das Jahr ist, in dem unsere Entwicklungspipeline in die Produktion übergeht: Dalgaranga, Cuiú Cuiú und Amulsar haben alle im Jahr 2026 das erste Gold gegossen, wodurch das Portfolio auf 25 produzierende Standorte anwächst. Und da Windfall nun über die wichtigste Umweltgenehmigung verfügt und Cariboo bereits im Bau ist, sind die beiden größten kanadischen Projekte in unserem Ausblick für 2030 von der Genehmigungsphase in die Umsetzungsphase übergegangen. Wir könnten nicht besser aufgestellt sein, um unser branchenführendes, vollständig finanziertes Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts zu realisieren."

Prognose für 2026

Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für 2026 von 80.000 bis 90.000 erworbenen GEOs. Mit 63.734 bis zum 30. September 2026 erzielten GEOs liegen die Lieferungen in etwa im mittleren Bereich der Spanne, unter Berücksichtigung der von Agnico Eagle bekannt gegebenen reduzierten Tagebauproduktion in Canadian Malartic (Barnat-Grube) in der zweiten Jahreshälfte 2026. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens bis 2030 sind weiterhin vollständig finanziert, ohne dass zusätzliches Kapital erforderlich ist.

DETAILS ZUR ERGEBNISPRESSKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 3. QUARTAL 2026

Telefonkonferenz: Donnerstag, 12. November 2026, um 10:00 Uhr ET Einwahlnummern: (Option 1) Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738 Ortsgespräch - Montréal: 1 (514) 400-3792 Ortsgespräch - Toronto: 1 (289) 514-5100 Ortsgespräch - New York: 1 (646) 307-1865 Konferenz-ID: 75234 Link zum Webcast: (Option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1777759&tp_key=f1a0b01c30 Aufzeichnung (verfügbar bis Samstag, 12. Dezember 2026, um 23:59 Uhr ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264 Ortsgespräch - Toronto: 1 (289) 819-1325 Ortsgespräch - New York: 1 (646) 517-3975 Zugangscode für die Aufzeichnung: 75234# Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Guy Desharnais, P.Geo., Vizepräsident für Projektbewertung bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, definiert als Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt, nämlich die Lizenzgebühr in Höhe von 3-5 % des Netto-Schmelzertrags für den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, eine der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

Dreimonatszeitraum zum 30. September 2026 ("Q3 2026") und Dreimonatszeitraum zum 30. September 2025 ("Q3 2025"). Unzen Goldäquivalent

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen erzielte Silberunzen und Kupfertonnen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen bzw. Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze bzw. Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren sowie andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit erzielten Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Dreimonatszeitraum endend am 30. September, Neun Monate, endend am 30. September 2026 2025 2026 2025 Gold (i) 4.262 $ 3.457 4.545 3.201 Silber (ii) 62,59 $ 39,40 $ 73,24 $ 35,05 Kupfer (iii) 14.104 $ 9.797 13.434 9.556

Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Kurs der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes)

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties definiert als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Wertminderung). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

Die Unternehmensleitung nutzt die Cash-Marge in US-Dollar und als Prozentsatz des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Die Unternehmensleitung und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie beispielsweise Bruttogewinn und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. September, Neun Monate zum 30. September, 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Lizenzgebühren Umsatz 55.964 42.734 181.140 121.709 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (371) (251) (1.100) (567) Cash-Marge (in Dollar) 55.593 42.483 180.040 121.142 Abschreibung (6.558) (2.697) (19.985) (8.815) Bruttogewinn 49.035 39.786 160.055 112.327 Anteile an Wasserläufen Umsatz 34.241 28.891 109.717 65.196 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (2.546) (2.116) (8.249) (5.979) Cash-Marge (in Dollar) 31.695 26.775 101.468 59.217 Abschreibung (5.527) (7.462) (15.263) (16.701) Bruttogewinn 26.168 19.313 86.205 42.516 Lizenzgebühren und Stream-Anteile Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 87.288 69.258 281.508 180.359 Geteilt durch: Gesamtumsatz 90.205 71.625 290.857 186.905 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 96,8 % 96,7 % 96,8 % 96,5 % Gesamt - Bruttogewinn 75.203 59.099 246.260 154.843

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettoergebnis (Verlust) und dem Nettoergebnis (Verlust) je Stammaktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen, Veränderungen der Rückstellung für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Beteiligungen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen (mit Ausnahme von Gewinnen (Verlusten) aus dem Buy-Down und Rückkauf von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen), Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und bestimmte andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Die Unternehmensleitung verwendet den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in ihrem Konzernabschluss zu ergänzen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten neben den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Nettoverlust) und dem Nettogewinn (Nettoverlust) je Stammaktie auch den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Zwar umfassen die Anpassungen des Nettogewinns (Nettoverlusts) und des Nettogewinns (Nettoverlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten; die Geschäftsführung ist jedoch der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Gewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie um Posten bereinigt sind, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder einen unverhältnismäßigen Einfluss auf diesen Zeitraum haben, die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Nachstehend wird eine Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Ergebnis dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. September, Neun Monate zum 30. September, 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) $ $ $ $ Nettogewinn 55.367 82.845 190.341 140.843 Anpassungen: Wechselkursgewinne/-verluste (599) (300) 2.757 (1.125) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 8.313 - 14.178 Netto(gewinn)verlust aus Beteiligungen (1.064) 56 (3.907) 366 Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream-Anteilen und sonstigen Beteiligungen - 5.495 - 5.495 Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - (54.439) - (54.439) Umgliederung des kumulierten sonstigen Gesamtergebnisses in die Gewinn- und Verlustrechnung im Zusammenhang mit der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - 1.147 - 1.147 Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen 236 (850) 273 (586) Bereinigtes Ergebnis 53.940 42.267 189.464 105.879 Geteilt durch: gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 186.641 188.312 187.268 187.685 Bereinigtes Ergebnis je Stammaktie 0,29 0,22 1,01 0,56

Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) (in Dollar)

Die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist eine nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahl und wird von OR Royalties als Barbestand abzüglich der langfristigen Verbindlichkeiten zum Ende eines Berichtszeitraums definiert.

Das Management nutzt die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung), um die aktuelle Netto-Liquiditätslage von OR Royalties zu bewerten (d. h. Gesamt-Cash abzüglich der gesamten langfristigen Verbindlichkeiten). Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie z. B. operative Cashflows und nicht in Anspruch genommene Kreditlinien, um die Investitionskapazität von OR Royalties zu bewerten. Die Netto-Cash-/(Netto-Schulden-)Position dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist nachstehend dargestellt:

30. September, 31. Dezember 2026 2025 (in Tausend Dollar) $ $ Barmittel 76.718 142.131 Langfristige Verbindlichkeiten (228.189) - Netto-(Verschuldung)/Liquiditätsposition (151.471) 142.131

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Stammaktie

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Stammaktie ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und wird von OR Royalties definiert als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Das Management nutzt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Stammaktie, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, auf Basis einer Aktie Cash aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden - wie beispielsweise der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahl auf ähnlicher Basis ausweisen. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit pro Stammaktie dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungsindikatoren betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Er hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit je Stammaktie ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. September, Neun Monate zum 30. September, 2026 2025 2026 2025 (in Tausend, außer Beträge pro Aktie) Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 77.564 64.604 232.596 $ 162.058 Geteilt durch: gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 186.641 188.312 187.268 187.685 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Stammaktie 0,42 0,34 1,24 0,86

Beinhaltet alle in der Bilanz des Unternehmens ausgewiesenen liquiden Mittel (76,7 Mio. $) sowie alle noch nicht in Anspruch genommenen Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens (621,8 Mio. $) zuzüglich der Akkordeon-Option (350,0 Mio. $), die noch nicht fest zugesagt ist und der Zustimmung der Kreditgeber bedarf; alle Angaben beziehen sich auf den 30. September 2026.

Das 3. Quartal 2025 enthielt einen einmaligen Gewinn in Höhe von 54,4 Mio. $ aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darunter, dass die Prognose für 2026 bezüglich der GEOs erreicht wird, dass die Rückkaufoption durch die SolGold Finance AG fristgerecht ausgeübt wird, dass die aufgeschobenen Zahlungen von Galiano Gold Inc. fristgerecht geleistet werden, dass die Entwicklung, Meilensteine und die Produktionssteigerung durch die Betreiber der Liegenschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, fristgerecht erreicht werden, dass im vierten Quartal Mittelzuflüsse in Höhe von 65 Millionen Dollar erzielt werden und dass das Unternehmen in der Lage ist, weiterhin in neue Chancen zu investieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant" und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "eintreten würden", "könnten", "sollten" oder "müssten". Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält: Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Fördermenge und im Zeitplan der Produktion gegenüber den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder sonstige nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf sonstige externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wechselkurses des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen, (f) Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Maßnahmen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties und (g) geopolitische Unsicherheiten; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder auch nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte, (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties oder (d) die Tatsache, dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, (i) den fortlaufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit öffentlicher Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich Erwartungen hinsichtlich der Erschließung noch nicht in Produktion befindlicher zugrunde liegender Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit von Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Anleger und andere Interessierte sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; zudem stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

OR Royalties Inc.

Konsolidierte Bilanzen

Stand: 30. September 2026 und 31. Dezember 2025

(ungeprüft)

(Beträge in der Tabelle in Tausend US-Dollar)

30. September, 31. Dezember 2026 2025 $ $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Kassenbestand 76.718 142.131 Forderungen 2.160 3.227 Abgegrenzte Forderungen 30.000 - Sonstige Vermögenswerte 881 2.326 109.759 147.684 Langfristige Vermögenswerte Beteiligungen 204.088 189.260 Lizenzgebühren, Stream-Anteile und sonstige Beteiligungen 1.489.407 1.140.026 Geschäftswert 78.376 81.134 Sonstige Vermögenswerte 9.751 8.375 1.891.381 1.566.479 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten 6.003 7.477 Zu zahlende Dividenden 12.114 10.293 Ertragsteuerverbindlichkeiten 14.996 13.655 Leasingverbindlichkeiten 1.236 1.207 34.349 32.632 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 2.752 3.795 Langfristige Verbindlichkeiten 228.189 - Latente Ertragsteuern 107.891 98.011 373.181 134.438 Eigenkapital Grundkapital 1.687.558 1.688.122 Eingezahlte Rücklagen 61.447 65.873 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisse (97.646) (51.780) Defizit (133.159) (270.174) 1.518.200 1.432.041 1.891.381 1.566.479

OR Royalties Inc.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen

Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2026 und 2025 endeten

(ungeprüft)

(Beträge in der Tabelle in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

Dreimonatszeitraum endend am 30. September, Neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Umsatz 90.205 71.625 290.857 186.905 Umsatzkosten (2.917) (2.367) (9.349) (6.546) Abschreibungen (12.085) (10.159) (35.248) (25.516) Bruttogewinn 75.203 59.099 246.260 154.843 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (4.534) (4.902) (15.503) (15.799) Geschäftsentwicklung (3.100) (2.015) (7.624) (6.920) Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream-Anteilen und sonstigen Beteiligungen - (5.495) - (5.495) Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung - - 7.161 - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren - - 419 - Betriebsergebnis 67.569 46.687 230.713 126.629 Zinserträge 1.365 1.062 4.810 2.278 Finanzkosten (3.621) (886) (7.598) (3.740) Wechselkursgewinne (Verluste) 599 300 (2.757) 1.125 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - (8.313) - (14.178) Sonstige Erträge, netto 1.064 53.236 3.907 52.926 Ergebnis vor Ertragsteuern 66.976 92.086 229.075 165.040 Ertragsteueraufwand (11.609) (9.241) (38.734) (24.197) Jahresüberschuss 55.367 82.845 190.341 140.843 Nettogewinn pro Aktie Unverwässert 0,30 0,44 1,02 0,75 Verwässert 0,30 0,44 1,01 0,74

OR Royalties Inc.

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2026 und 2025 endeten

(ungeprüft)

(Beträge in der Tabelle in Tausend US-Dollar)

Dreimonatszeitraum endend am 30. September, Neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Betriebliche Tätigkeit Nettoergebnis 55.367 82.845 190.341 140.843 Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 1.850 2.056 5.533 6.316 Abschreibungen und Amortisationen 12.422 10.493 36.260 26.434 Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream-Anteilen und sonstigen Beteiligungen - 5.495 - 5.495 Gewinn aus dem Rückkauf eines Stream-Anteils - - (7.161) - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren - - (419) - Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 8.313 - 14.178 Gewinn aus im Rahmen einer Verwässerungsschutzklausel erhaltenen Aktien - - (794) - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (1.064) 56 (3.131) 366 Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - (54.439) - (54.439) Umgliederung des sonstigen Gesamtergebnisses aus der fiktiven Veräußerung einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen in die Gewinn- und Verlustrechnung - 1.147 - 1.147 Wechselkursgewinne/-verluste (317) (291) 2.984 (1.170) Latenter Ertragsteueraufwand 2.556 5.598 8.634 13.905 Sonstiges (615) (74) (1.691) 196 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens 70.199 61.199 230.556 153.271 Veränderungen bei den nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens 7.365 3.405 2.040 8.787 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 77.564 64.604 232.596 162.058 Investitionstätigkeit Erwerb von Verbindlichkeiten aus aufgeschobenen Zahlungen - - (52.000) - Erwerb von Beteiligungen (7.420) - (17.420) (12.359) Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen - 805 34.748 805 Erwerb von Lizenz- und Stream-Anteilen (40.208) (13.655) (421.642) (36.869) Erlöse aus dem Verkauf von Goldbarren - - 17.875 - Erlöse aus der Ausübung eines Rückkaufrechts - 2.051 - 2.051 Sonstiges (57) (371) (134) (844) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (47.685) (11.170) (438.573) (47.216) Finanzierungstätigkeit Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten 28.496 - 277.496 10.437 Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten (15.000) (35.372) (49.000) (105.372) Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen dem Aktienkaufplan 250 38 4.772 11.514 Rückkauf von Stammaktien im Rahmen eines regulären Rückkaufprogramms des Emittenten (29.094) - (50.016) - Ausgeschüttete Dividenden (11.328) (9.700) (30.514) (25.163) Quellensteuern bei der Abrechnung von gebundenen und aufgeschobenen Aktienanteilen (271) - (10.102) (6.464) Sonstiges (1.565) (361) (2.158) (1.836) Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (28.512) (45.395) 140.478 (116.884) Zunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel vor Wechselkurseffekten auf den Kassenbestand 1.367 8.039 (65.499) (2.042) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand (254) (623) 86 (12) Nettozunahme (Nettoabnahme) der liquiden Mittel 1.113 7.416 (65.413) (2.054) Zahlungsmittel - zu Beginn der Periode 75.605 49.626 142.131 59.096 Kassenbestand - Ende der Periode 76.718 57.042 76.718 57.042

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86606Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86606&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68390D1069Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.